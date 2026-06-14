Viitorul lui Răzvan Lucescu, analizat în Grecia. Ce urmează pentru antrenorul român

Viitorul lui Răzvan Lucescu a fost subiectul principal în Grecia. Jurnalistul elen Vasilis Sambrakos a analizat situația antrenorului român la echipa elenă.

„În acest moment nu știm cine va fi antrenorul lui PAOK în noul sezon. Este o situație deosebită, deoarece echipa are contract cu Lucescu, dar există și presiunea timpului”, a spus jurnalistul grec.

Potrivit sursei citate, la ultima discuție dintre antrenor și patronul Ivan Savvidis, purtată cel mai probabil înaintea finalei Cupei, românului i s-a transmis că vor continua împreună. Mai mult, el respinsese deja oferte importante de pe alte continente pentru a rămâne la Salonic.

„Lucescu a fost informat toamna trecută că echipa din Qatar, Al Sadd, vrea să colaboreze cu el. Antrenorul român a tăiat-o din rădăcină la acel moment”, a transmis publicația elenă.