Viitorul lui Răzvan Lucescu, analizat în Grecia. Ce urmează pentru antrenorul român

Viitorul lui Răzvan Lucescu, analizat în Grecia. Ce urmează pentru antrenorul român Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Situația băncii tehnice a lui PAOK Salonic este incertă, după cum anunță presa din Grecia.

TAGS:
PAOK SalonicGreciaRazvan Lucescu
Din articol

Viitorul lui Răzvan Lucescu a fost subiectul principal în Grecia. Jurnalistul elen Vasilis Sambrakos a analizat situația antrenorului român la echipa elenă.

„În acest moment nu știm cine va fi antrenorul lui PAOK în noul sezon. Este o situație deosebită, deoarece echipa are contract cu Lucescu, dar există și presiunea timpului”, a spus jurnalistul grec.

Potrivit sursei citate, la ultima discuție dintre antrenor și patronul Ivan Savvidis, purtată cel mai probabil înaintea finalei Cupei, românului i s-a transmis că vor continua împreună. Mai mult, el respinsese deja oferte importante de pe alte continente pentru a rămâne la Salonic.

„Lucescu a fost informat toamna trecută că echipa din Qatar, Al Sadd, vrea să colaboreze cu el. Antrenorul român a tăiat-o din rădăcină la acel moment”, a transmis publicația elenă.

  • Razvan lucescu 4
×
Razvan lucescu
ÎNAPOI LA ARTICOL

Întâlnirea decisivă cu patronul

Deznodământul va fi stabilit în curând, cele două părți urmând să aibă o discuție față în față. „Cazul se va închide printr-o întâlnire directă, în scurt timp, între acționarul majoritar și antrenor”, a mai zis Sambrakos.

Dacă se va ajunge la o despărțire, jurnaliștii eleni nu exclud varianta ca formația să își fi pregătit deja o alternativă, numele spaniolului Juan Carlos Carcedo fiind adus în discuție. Cu toate acestea, posibilitatea ca tehnicianul român să continue la PAOK și în noul sezon rămâne în picioare.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Tensiuni în PNL după desemnarea lui Adrian Veștea. Unii membri și-au anunțat susținerea. Conducerea se reunește luni
Tensiuni în PNL după desemnarea lui Adrian Veștea. Unii membri și-au anunțat susținerea. Conducerea se reunește luni
ARTICOLE PE SUBIECT
„Dacă aș fi în locul lui, asta aș face!” Sfatul primit de Răzvan Lucescu din Grecia
„Dacă aș fi în locul lui, asta aș face!” Sfatul primit de Răzvan Lucescu din Grecia
Răzvan Lucescu s-a pus la masă cu Ivan Savvidis și i-a comunicat decizia
Răzvan Lucescu s-a pus la masă cu Ivan Savvidis și i-a comunicat decizia
Nicolo Schira a făcut anunțul despre Răzvan Lucescu
Nicolo Schira a făcut anunțul despre Răzvan Lucescu
ULTIMELE STIRI
După Darius Olaru, FCSB poate pierde încă o perlă: Gigi Becali a spus „DA”
După Darius Olaru, FCSB poate pierde încă o perlă: Gigi Becali a spus „DA”
Gigi Becali a pus la punct strategia prin care FCSB va fi de neoprit: ”I-am zis lui MM: 'Spulberăm toată Europa!'”
Gigi Becali a pus la punct strategia prin care FCSB va fi de neoprit: ”I-am zis lui MM: 'Spulberăm toată Europa!'”
Klopp i-a cerut iertare în direct la TV după declarația controversată: "Sunt un idiot!"
Klopp i-a cerut iertare în direct la TV după declarația controversată: "Sunt un idiot!"
OUT! 12 plecări de la Liverpool înainte de noul sezon
OUT! 12 plecări de la Liverpool înainte de noul sezon
Ce a apărut pe contul lui Al-Jazira la o zi de la numirea lui Cosmin Olăroiu
Ce a apărut pe contul lui Al-Jazira la o zi de la numirea lui Cosmin Olăroiu
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

FCSB l-a transferat pe ”noul Rațiu”: ”Titular acum”

FCSB l-a transferat pe ”noul Rațiu”: ”Titular acum”

Gigi Becali, încă o lovitură! I-a fixat prețul unui jucător de la FCSB

Gigi Becali, încă o lovitură! I-a fixat prețul unui jucător de la FCSB

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Transferul lui Darius Olaru, rezolvat! Cât încasează FCSB

Transferul lui Darius Olaru, rezolvat! Cât încasează FCSB

După ce a refuzat să revină la FCSB, Elias Charalambous a făcut anunțul

După ce a refuzat să revină la FCSB, Elias Charalambous a făcut anunțul



Recomandarile redactiei
Gigi Becali a pus la punct strategia prin care FCSB va fi de neoprit: ”I-am zis lui MM: 'Spulberăm toată Europa!'”
Gigi Becali a pus la punct strategia prin care FCSB va fi de neoprit: ”I-am zis lui MM: 'Spulberăm toată Europa!'”
Klopp i-a cerut iertare în direct la TV după declarația controversată: "Sunt un idiot!"
Klopp i-a cerut iertare în direct la TV după declarația controversată: "Sunt un idiot!"
După Darius Olaru, FCSB poate pierde încă o perlă: Gigi Becali a spus „DA”
După Darius Olaru, FCSB poate pierde încă o perlă: Gigi Becali a spus „DA”
Marica anticipează o hegemonie în Superliga: "FCSB pierde teren, iar ei pot domina fotbalul românesc"
Marica anticipează o hegemonie în Superliga: "FCSB pierde teren, iar ei pot domina fotbalul românesc"
OUT! 12 plecări de la Liverpool înainte de noul sezon
OUT! 12 plecări de la Liverpool înainte de noul sezon
Alte subiecte de interes
Răzvan Lucescu, transfer de 12 milioane de euro în Bundesliga! Nemții au făcut anunțul
Răzvan Lucescu, transfer de 12 milioane de euro în Bundesliga! Nemții au făcut anunțul
PAOK Salonic ”coboară” în Europa League! Meci dramatic pentru Răzvan Lucescu
PAOK Salonic ”coboară” în Europa League! Meci dramatic pentru Răzvan Lucescu
România - Grecia 7-14, în primul meci al tricolorilor în turneul de polo de la JO 2024. Așa am trăit pas cu pas partida de debut a echipei lui Bogdan Rath
România - Grecia 7-14, în primul meci al tricolorilor în turneul de polo de la JO 2024. Așa am trăit pas cu pas partida de debut a echipei lui Bogdan Rath
Cum a trăit Mircea Lucescu titlul câștigat de PAOK Salonic: "Am fost închiși într-o cușcă de sticlă, nici nu se putea respira!"
Cum a trăit Mircea Lucescu titlul câștigat de PAOK Salonic: "Am fost închiși într-o cușcă de sticlă, nici nu se putea respira!"
CITESTE SI
Tensiuni în PNL după desemnarea lui Adrian Veștea. Unii membri și-au anunțat susținerea. Conducerea se reunește luni

stirileprotv Tensiuni în PNL după desemnarea lui Adrian Veștea. Unii membri și-au anunțat susținerea. Conducerea se reunește luni

A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

protv A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO

stirileprotv Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO

Reacția presei internaționale după desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de prim-ministru. Ce scriu marile agenții de presă

stirileprotv Reacția presei internaționale după desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de prim-ministru. Ce scriu marile agenții de presă

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!