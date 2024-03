A câștigat turul barajului și are prima șansă să fie adversara României în Nations League

Astfel, dacă în retur, lituanienii vor obține măcar un egal, vor fi adversarii României în grupa C2, din care mai fac parte Kosovo și Cipru.

Portarul Gibraltarului, Dayle Coleing a fost eliminat în minutul 26, după o intervenție dură asupra lui Fedor Cernych. Astfel, selecționerul Julio Ribas a fost forțat să îl scoată din teren pe Kian Ronan, pentru a-l introduce pe Bradley Banda.

Lituania a deschis scorul în minutul 60, prin Armandas Kucys, care a ajuns la centrarea lui Vykintas Slivka și a înscris cu capul în poarta gazdelor.

În minutul 71, și Lituania a rămas în zece jucători, după eliminarea lui Girdvainis, care a văzut al doilea cartonaș galben, însă cei din Gibraltar nu au putut restabili egalitatea, iar selecționata pregătită de Edgaras Jankauskas are prima șansă înaintea returului.

Gibraltar lost 1-0 to Lithuania in the first match of the Nations League play-offs.

Gib was left with 10 men after goalkeeper Dayle Coleing was shown a red card 26 mins in. It wasn't until the hour mark that Lithuania took the lead.

