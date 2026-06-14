VIDEO EXCLUSIV Marica anticipează o hegemonie în Superliga: "FCSB pierde teren, iar ei pot domina fotbalul românesc"

Marica anticipează o hegemonie în Superliga: &quot;FCSB pierde teren, iar ei pot domina fotbalul românesc&quot; Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ciprian Marica (40 de ani), fostul atacant al naționalei României, este acum acționar minoritar la Farul Constanța.

TAGS:
Ciprian MaricaUniversitatea Craiova
Din articol

După un sezon în care Universitatea Craiova a reușit să cucerească eventul, Ciprian Marica salută strategia oltenilor și se așteaptă ca formația condusă de Mihai Rotaru să domine fotbalul românesc în următorii ani dacă se va menține pe aceeași linie.

Ciprian Marica: "Universitatea Craiova poate domina fotbalul românesc în următorii ani"

Marica crede că FCSB "pierde teren" în lupta cu Craiova, însă, chiar și așa, nu o vede nici pe Universitatea capabilă să meargă în faza principală a Champions League, acolo unde nicio echipă din România nu a mai fost din sezonul 2013/2014.

"E de apreciat strategia clubului. Craiova propune altceva la nivel de conducere. Mă refer aici la faptul că au atras acționari noi, au venit oameni noi, au ședințe, au strategii. Atunci când mai mulți oameni trag în aceeași direcție, e clar că sunt mai puternici decât unul singur. Conducerea trebuie să fie o echipă. Dacă Craiova va continua pe drumul ăsta, eu zic că va domina fotbalul românesc în următorii ani. E greu de văzut un proiect de genul ăsta la o altă echipă, iar FCSB pare că pierde teren.

În Champions League nu mai pupăm, din păcate. Diferențele sunt mari. Se plătesc zeci, sute de milioane de euro la nivel de Champions League. Noi nici nu visăm acolo. Cu 100 de milioane probabil cumperi toată Liga 1. Fotbalul românesc e ca deprecierea banului: ne depreciem valoarea ușor, dar sigur", a spus Ciprian Marica, într-un interviu pentru PRO TV.

Publicitate

Posibilii adversari ai Universității Craiova din turul 1 preliminar din Champions League

După un sezon 2025-2026 perfect, în care a câștigat titlul de campioană în Superligă și finala Cupei României, Universitatea Craiova începe anevoiosul drum din Champions League.

Oltenii vor fi capi de serie în primul tur preliminar din UCL (tragerea la sorți va fi marțea viitoare, pe 16 iunie), iar printre posibilii adversari se numără și Inter Club d'Escaldes, campioana Andorrei, echipa care a învins-o în sezonul trecut pe FCSB cu 2-1, poate cea mai nefericită contraperformanță oferită de vreo echipă din România în cupele europene.

În afară de Inter Club d'Escaldes, pe lista posibililor adversari ai Craiovei se numără și nume ceva mai grele, precum ETO FC Gyor, campioana Ungariei, sau Levski Sofia, campioana Bulgariei.

Oponenți facili par să fie Atert Bissen (Luxemburg), Tre Fiori (San Marino) ori ML Vitebsk (Belarus).

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Tensiuni în PNL după desemnarea lui Adrian Veștea. Unii membri și-au anunțat susținerea. Conducerea se reunește luni
Tensiuni în PNL după desemnarea lui Adrian Veștea. Unii membri și-au anunțat susținerea. Conducerea se reunește luni
ULTIMELE STIRI
Zie Diabate a semnat! Unde a ajuns să joace fostul dinamovist la 37 de ani
Zie Diabate a semnat! Unde a ajuns să joace fostul dinamovist la 37 de ani
Fiorentina a pus ochii pe jucătorul lui Dan Șucu
Fiorentina a pus ochii pe jucătorul lui Dan Șucu
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!
Dinamo - Farul și încă trei meciuri de pregătire pentru trupa lui Ioan Ovidiu Sabău!
Dinamo - Farul și încă trei meciuri de pregătire pentru trupa lui Ioan Ovidiu Sabău!
În pericol să își piardă vedeta, clubul din Superliga negociază cu fotbalistul făcut praf de Ioan Varga: ”Nu și-a meritat banii!”
În pericol să își piardă vedeta, clubul din Superliga negociază cu fotbalistul făcut praf de Ioan Varga: ”Nu și-a meritat banii!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Gigi Becali, încă o lovitură! I-a fixat prețul unui jucător de la FCSB

Gigi Becali, încă o lovitură! I-a fixat prețul unui jucător de la FCSB

FCSB l-a transferat pe ”noul Rațiu”: ”Titular acum”

FCSB l-a transferat pe ”noul Rațiu”: ”Titular acum”

Transferul lui Darius Olaru, rezolvat! Cât încasează FCSB

Transferul lui Darius Olaru, rezolvat! Cât încasează FCSB

După ce a refuzat să revină la FCSB, Elias Charalambous a făcut anunțul

După ce a refuzat să revină la FCSB, Elias Charalambous a făcut anunțul



Recomandarile redactiei
În pericol să își piardă vedeta, clubul din Superliga negociază cu fotbalistul făcut praf de Ioan Varga: ”Nu și-a meritat banii!”
În pericol să își piardă vedeta, clubul din Superliga negociază cu fotbalistul făcut praf de Ioan Varga: ”Nu și-a meritat banii!”
Zie Diabate a semnat! Unde a ajuns să joace fostul dinamovist la 37 de ani
Zie Diabate a semnat! Unde a ajuns să joace fostul dinamovist la 37 de ani
Fiorentina a pus ochii pe jucătorul lui Dan Șucu
Fiorentina a pus ochii pe jucătorul lui Dan Șucu
Dinamo - Farul și încă trei meciuri de pregătire pentru trupa lui Ioan Ovidiu Sabău!
Dinamo - Farul și încă trei meciuri de pregătire pentru trupa lui Ioan Ovidiu Sabău!
O legendă a lui Inter își scoate pălăria în fața lui Cristi Chivu: „A fost inteligent”
O legendă a lui Inter își scoate pălăria în fața lui Cristi Chivu: „A fost inteligent”
Alte subiecte de interes
Nicolae Dică i-a găsit postul lui David Miculescu la FCSB: „Pe el l-aș pune acolo!”
Nicolae Dică i-a găsit postul lui David Miculescu la FCSB: „Pe el l-aș pune acolo!”
Ciprian Marica l-a taxat pe Gigi Becali, după ce FCSB a ieșit din Champions League: "Nu știu de ce are boala asta"
Ciprian Marica l-a taxat pe Gigi Becali, după ce FCSB a ieșit din Champions League: "Nu știu de ce are boala asta"
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
CITESTE SI
Tensiuni în PNL după desemnarea lui Adrian Veștea. Unii membri și-au anunțat susținerea. Conducerea se reunește luni

stirileprotv Tensiuni în PNL după desemnarea lui Adrian Veștea. Unii membri și-au anunțat susținerea. Conducerea se reunește luni

A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

protv A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO

stirileprotv Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO

Reacția presei internaționale după desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de prim-ministru. Ce scriu marile agenții de presă

stirileprotv Reacția presei internaționale după desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de prim-ministru. Ce scriu marile agenții de presă

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!