După un sezon în care Universitatea Craiova a reușit să cucerească eventul, Ciprian Marica salută strategia oltenilor și se așteaptă ca formația condusă de Mihai Rotaru să domine fotbalul românesc în următorii ani dacă se va menține pe aceeași linie.

Ciprian Marica: "Universitatea Craiova poate domina fotbalul românesc în următorii ani"

Marica crede că FCSB "pierde teren" în lupta cu Craiova, însă, chiar și așa, nu o vede nici pe Universitatea capabilă să meargă în faza principală a Champions League, acolo unde nicio echipă din România nu a mai fost din sezonul 2013/2014.

"E de apreciat strategia clubului. Craiova propune altceva la nivel de conducere. Mă refer aici la faptul că au atras acționari noi, au venit oameni noi, au ședințe, au strategii. Atunci când mai mulți oameni trag în aceeași direcție, e clar că sunt mai puternici decât unul singur. Conducerea trebuie să fie o echipă. Dacă Craiova va continua pe drumul ăsta, eu zic că va domina fotbalul românesc în următorii ani. E greu de văzut un proiect de genul ăsta la o altă echipă, iar FCSB pare că pierde teren.

În Champions League nu mai pupăm, din păcate. Diferențele sunt mari. Se plătesc zeci, sute de milioane de euro la nivel de Champions League. Noi nici nu visăm acolo. Cu 100 de milioane probabil cumperi toată Liga 1. Fotbalul românesc e ca deprecierea banului: ne depreciem valoarea ușor, dar sigur", a spus Ciprian Marica, într-un interviu pentru PRO TV.