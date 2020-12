FCSB are pana la trei luni de restante salariale catre jucatori! Care este motivul intarzierilor la echipa lui Gigi Becali

Insa, spre deosebire de alte cluburi din Liga 1, jucatorii FCSB-ului stau foarte linistiti chiar daca nu sunt cu salariile la zi.

Lider in Liga 1, cu o echipa solida si tanara si cu stabilitate sub conducerea antrenorului Toni Petrea, FCSB nu trece nici ea prin cea mai buna situatie financiara. Dar, daca la rivalele Dinamo si Astra sunt restante salariale de peste 4 luni de zile, fara prea mari sanse sa fie stinse integral in 2020, iar CFR Cluj a acumulat datorii de peste 20 de milioane de euro, iar jucatorii nu au salariile la zi, desi s-a castigat titlul si s-a reusit calificarea in grupele Europa League, problema celor trei luni restante de la FCSB pare un fleac.

Patronul "ros-albastrilor" a decis, acum mai multi ani, ca salariile sa fie platite trimestrial, adica atunci cand se incaseaza transele de bani din drepturile tv, din participarile in cupele europene, din contractele de sponsorizare sau din transferurile de jucatori. Iar in cazul in care acestea nu vin la timp sau sunt insuficiente, atunci Gigi Becali a facut intotdeauna o infuzie de capital din propriile conturi, ajungandu-se ca clubul sa ii datoreze acum aproape 15 milioane de euro. De asemenea, prin aceasta metoda, patronul isi mentine un avantaj in relatia cu jucatorii de care vrea sa scape, conditionand plata salariilor restante atunci cand vrea sa puna pe liber un fotbalist indezirabil.

Jucatorii FCSB au fost intotdeauna platiti la trei luni, fiind chiar multumiti pentru ca primesc o suma mai mare de bani odata, in loc de salariile lunare. La scadenta, unii dintre fotbalisti primesc pana la 50-60.000 de euro intr-o singura transa, asa ca isi pot face planuri pentru achitarea imprumuturilor pentru masini si proprietati imobiliare. Urmatoarea data pentru achitarea restantelor la FCSB este la inceptul lunii decembrie, pentru ca jucatorii sa aiba banii in cont pentru sarbatorile de iarna.