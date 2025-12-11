Ce a putut să spună Gigi Becali după FCSB - Feyenoord 4-3: „Nu au avut nimic”

Ce a putut să spună Gigi Becali după FCSB - Feyenoord 4-3: „Nu au avut nimic" Europa League
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB s-a impus cu 4-3 în fața lui Feyenoord, într-un meci din faza ligii din Europa League.

feyenoordFCSBGigi BecaliEuropa League
Partida din Europa League dintre FCSB și Feyenoord Roterdam a fost LIVE TEXT pe Sport.ro.

Roș-albaștrii s-au impus într-un meci nebun, în care s-au marcat șapte goluri. FCSB a deschis scorul prin Ngezana, dar s-a văzut condusă la pauză după golurile lui Tengstedt și Timber.

Olandezii au punctat din nou, și în repriza a doua, iar Sauer a făcut 3-1 în minutul 51.

FCSB a redus repede din diferență, după golul lui Toma. Tribunele au explodat la golurile lui Thiam și Tănase, mai ales la ultimul care a adus și victoria campioanei României la ultima fază a meciului.

Gigi Becali a dat verdictul imediat după meci: „I-am distrus”

Gigi Becali a vorbit despre importanța acestei victorii din faza ligii a Europa League și a dezvăluit că are încredere că echipa se poate califica din grupa unică și în acest sezon.

Patronul lui FCSB a declarat că roș-albaștrii „i-au distrus” pe olandezi, chiar dacă aceștia au marcat de trei ori și au avut 3-1 în startul reprizei secunde.

„Meciul ăsta poate însemna multe milioane, pe lângă în milion cât luăm în seara asta el poate aduce și mai multe milioane. Pentru că eu vreau să ne calificăm în play-off, pentru că dacă ne calificăm mai sunt încă 10-15 milioane.

Nu au avut nimic, nu am avut nicio paradă, i-am distrus! Nu au avut nimic, nici golurile pe care le-au dat, noi le-am făcut cadou, i-am distrus.”, a spus Gigi Becali la Prima Sport

În urma acestui succes, FCSB a făcut șase puncte în tot atâtea meciuri în acest sezon de Europa League și a urcat pe poziția a 27-a.

Pericol pentru Ngezana să rateze Cupa Africii?! Cum a apărut fundașul FCSB-ului după victoria cu Feyenoord
Pe ce loc se află FCSB în clasamentul Europa League. Roș-albaștrii continuă să spere la calificare
Balint și Ilie Dumitrescu, fără dubii: „De asta a câștigat FCSB!“
Ultimele detalii despre accidentarea lui Mihai Lixandru! A părăsit terenul urlând de durere în meciul cu Feyenoord
Pericol pentru Ngezana să rateze Cupa Africii?! Cum a apărut fundașul FCSB-ului după victoria cu Feyenoord
Pe ce loc se află FCSB în clasamentul Europa League. Roș-albaștrii continuă să spere la calificare
Balint și Ilie Dumitrescu, fără dubii: „De asta a câștigat FCSB!“
OUT de la FCSB? Cei doi jucători care l-au supărat pe Gigi Becali la meciul cu Feyenoord: ”Nu mai cred în el!” / ”Nu se poate să fii atât de slab!”
FCSB - Feyenoord 4-3 | Revenire INCREDIBILĂ! Final de poveste pentru roș-albaștrii

9.000.000€ pentru Dinamo: ”Încep să dea roade”

Gigi Becali trimite jucători de la FCSB la altă echipă din Superligă: ”Ne-am înțeles”

Real Madrid a luat decizia în cazul lui Xabi Alonso după eșecul cu Manchester City

A picat transferul pus la cale de FCSB: ”Nu s-a mai purtat nicio discuție”

Pleacă imediat după FCSB - Feyenoord: "Au fost presiuni pentru schimbarea datei"



OUT de la FCSB? Cei doi jucători care l-au supărat pe Gigi Becali la meciul cu Feyenoord: ”Nu mai cred în el!” / ”Nu se poate să fii atât de slab!”
Ultimele detalii despre accidentarea lui Mihai Lixandru! A părăsit terenul urlând de durere în meciul cu Feyenoord
Balint și Ilie Dumitrescu, fără dubii: „De asta a câștigat FCSB!“
Gigi Becali, decizie uriașă după FCSB – Feyenoord: ”Îi spun să rămână!”
Pericol pentru Ngezana să rateze Cupa Africii?! Cum a apărut fundașul FCSB-ului după victoria cu Feyenoord
”Tricolorul” care i-a dat pe spate pe olandezi: ”O opțiune pentru Ajax, Feyenoord și PSV”
"You will never walk alone", Arne Slot! Invocat de Jurgen Klopp, olandezul a avut parte de o despărțire emoționantă la Rotterdam
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
stirileprotv Protest în Piața Victoriei. Sute de oameni au ieșit în stradă să ceară demiteri la vârful Justiției. VIDEO

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

stirileprotv O femeie venită din Asia a fost diagnosticată cu lepră, în Cluj-Napoca. Colegele ei de la un salon de masaj sunt evaluate

stirileprotv Istoric: „Avem de-a face cu un soi de complot geopolitic americano-rus. Miza este reîmpărțirea Europei în sfere de influență"

