Ce a putut să spună Gigi Becali după FCSB - Feyenoord 4-3: „Nu au avut nimic”

FCSB a redus repede din diferență, după golul lui Toma. Tribunele au explodat la golurile lui Thiam și Tănase, mai ales la ultimul care a adus și victoria campioanei României la ultima fază a meciului.

Roș-albaștrii s-au impus într-un meci nebun , în care s-au marcat șapte goluri. FCSB a deschis scorul prin Ngezana, dar s-a văzut condusă la pauză după golurile lui Tengstedt și Timber.

Gigi Becali a dat verdictul imediat după meci: „I-am distrus”



Gigi Becali a vorbit despre importanța acestei victorii din faza ligii a Europa League și a dezvăluit că are încredere că echipa se poate califica din grupa unică și în acest sezon.

Patronul lui FCSB a declarat că roș-albaștrii „i-au distrus” pe olandezi, chiar dacă aceștia au marcat de trei ori și au avut 3-1 în startul reprizei secunde.

„Meciul ăsta poate însemna multe milioane, pe lângă în milion cât luăm în seara asta el poate aduce și mai multe milioane. Pentru că eu vreau să ne calificăm în play-off, pentru că dacă ne calificăm mai sunt încă 10-15 milioane.

Nu au avut nimic, nu am avut nicio paradă, i-am distrus! Nu au avut nimic, nici golurile pe care le-au dat, noi le-am făcut cadou, i-am distrus.”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

În urma acestui succes, FCSB a făcut șase puncte în tot atâtea meciuri în acest sezon de Europa League și a urcat pe poziția a 27-a.

