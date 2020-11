Nu mai e loc de altii! FCSB are 6 jucatori in echipa ideala a Ligii 1! CFR nu are niciun fotbalist! Cum arata cifrele InStat

FCSB este lider in clasament dupa 11 etape disputate, cu 27 de puncte.

Echipa lui Toni Petrea are nu mai putin de 31 de goluri marcate, mai mult decat CFR si Craiova combinate (26 de goluri), iar atacantii echipei sunt in forma maxima. FCSB da in acest moment si golgeterii Ligii 1, Man si Tanase avand cate 9 goluri fiecare.

Conform cifrelor InStat, FCSB are sase fotbalisti intr-un prim 11 din intreg campionatul romanesc. Surprinzator, CFR Cluj nu are niciun jucator in echipa ideala a primelor 11 etape.

Cel mai bun portar din Romania este Andrei Vlad, conform indicelui InStat, cu 262 de puncte. Acesta i-a luat fata fostului sau coleg de la FCSB, Cristi Balgradean. Prestatiile lui Vlad l-au titularizat si in poarta nationalei de tineret, proaspat calificata la turneul final de anul urmator din Ungaria si Slovenia. El a evoluat in 9 partide, iar in 5 dintre ele a pastrat poarta curata.

Valentin Cretu (FCSB, indice InStat - 269 de puncte) - Titular constant in lotul FCSB-ului si convocat de Radoi pentru cele trei meciuri din luna noiembrie, fostul jucator de la Medias i-a luat fata cu 4 puncte lui Mateo Susic (265).

Iulian Cristea (FCSB, indice InStat - 290 de puncte) - Fundasul central al FCSB-ului a devenit stalpul apararii dupa plecarea lui Planic. El a fost integralist in partida contra Irlandei de Nord, iar in Liga 1 a marcat deja 3 goluri in acest sezon.

Igor Armas (FC Voluntari, indice InStat - 283 de puncte) - Experimentatul fundas de 33 de ani este singurul fotbalist din echipa ideala a Ligii 1, care nu provine de la primele doua locuri, FCSB si Craiova. Moldoveanul este o piesa importanta din angrenajul lui Mihai Teja, iar in partida in care el a lipsit, Voluntari a primit trei goluri de la Dinamo.

Nicusor Bancu (Universitatea Craiova, indice InStat - 297 de puncte) - fundasul stanga de la Craiova duce o concurenta acerba la nationala cu Mario Camora. Potrivit cifrelor InStat, Bancu este la mare distanta de fundasul stanga al CFR-ului, care are cu 34 de puncte mai putin (263).

Surpriza de la mijlocul terenului este Ovidiu Bic (InStat - 263 de puncte). Bic face pereche in centrul liniei mediane cu un alt coleg de-al sau, Alexandru Cicaldau (InStat - 266 de puncte). Olimpiu Morutan (291 de puncte) nu putea sa lipseasca din primul 11, mijlocasul avand prestatii solide atat la nationala de tineret, cat si la echipa de club. El a oferit 8 pase decisive si doua goluri, in 10 partide jucate.

Atacul perfect este format, culmea, din trei fotbalisti accidentati in acest moment. Tanase (FCSB, InStat - 283), Koljic (293) si Dennis Man (347) sunt cei mai buni atacanti din Liga 1. Ultimul are si cel mai bun procentaj din Liga 1, avand in 10 partide jucate, 9 goluri si 6 pase decisive.

Daca in cazul lui Tanase si Man este posibil ca acestia sa rateze doar meciurile din finalul acestui an, pentru Koljic perioada de asteptare va fi mai lunga, o revenire preconizandu-se abia in februarie dupa cum au transmis medicii.