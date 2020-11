Victorie la SCOR pentru Viitorul in fata FCSB-ului in Liga Elitelor U19! Perianu si Octavian Popescu au jucat pentru ros-albastri 

Viitorul si FCSB s-au intalnit in a sasea etapa din Liga Elitelor U19!

Constantenii s-au impus fara probleme in meciul cu FCSB, 4-1, prin golurile inscrise de Andronache ('26, '58), Grameni ('74) si Grosu ('87). Singurul gol al ros-albastrilor a fost inscris de Timis.

Pentru echipa U19 a FCSB-ului au jucat si Ovidiu Perianu si Octavian Popescu, care au fost titulari.

Cu victoria in fata FCSB-ului, Viitorul se duce la 3 puncte in fata ros-albastrilor in clasament, cu 27 de puncte in 10 meciuri jucate.