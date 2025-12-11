Rar se întâmplă ca o echipă românească, în orice sport (!), să reușească o revenire, așa cum a reușit FCSB, joi, în partida cu Feyenoord.

Remontada roș-albaștrilor e cu atât mai impresionantă, cu cât campioana României a avut în față o adversară redutabilă, ocupanta locului 2 în campionatul Olandei! Și, totuși, fix acest amănunt pare că a fost dezavantajul batavilor. Pentru că ei au, duminică (ora 15:30), marele derby cu Ajax Amsterdam. Aflați în studioul Digi Sport, analiștii postului, Gabi Balint și Ilie Dumitrescu au convenit că, la 3-1 cu FCSB, olandezii au oprit motoarele, și-au scos jucătorii importanți de pe teren, ca să-i menajeze pentru derby și, finalmente, au plătit prețul pentru această abordare

*Gabi Balint: La 3-1, olandezii s-au văzut câștigători, au încetinit motoarele. Iar golul lui Toma a venit perfect, i-a băgat înapoi în joc pe cei de la FCSB. Plus Târnovanu! Mi-a plăcut că jucătorii de la FCSB s-au luptat până la capăt. Acum deja se nasc visele pentru play-off-ul optimilor. Și e posibil. Sunt la mâna lor! Ce-i drept, acum începe și presiunea (n.r. – râde).

Ilie Dumitrescu: La 3-1, Van Persie (n.r. – antrenor Feyenoord) a considerat meciul câștigat și a făcut niște schimbări prin care a transmis asta și echipei. FCSB mai are nevoie de 4 puncte (n.r. – pentru calificare). Au contat enorm schimbările! Copilul ăsta (n.r. – Toma) a intrat foarte bine pe fază ofensivă, în ultimii 20 de metri. Crețu! Dă o centrare pentru Thiam. Thiam, care a înlocuit doi jucători, mă refer la Bîrligea și Alibec. Cisotti a fost omul meciului pentru mine! Cisotti, Toma și Thiam s-au ridicat la un nivel excelent, în acest meci. Și mai e ceva: rămân la părerea că Târnovanu a fost omul care a contribuit enorm la această victorie.

Cu cine mai are de jucat FCSB, în Europa League?

*22 ianuarie: Dinamo Zagreb (Croația) – FCSB

*29 ianuarie: FCSB – Fenerbahce (Turcia)

