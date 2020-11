"Mi-e dor de Gigi Becali!" Costea, dezvaluiri neasteptate despre relatia cu patronul FCSB si atitudinea lui fata de jucatori

Mihai Costea a vorbit despre perioada cand evolua pentru FCSB.

Atacantul ajuns la varsta de 32 de ani s-a intors in Liga 1, la Chindia Targoviste si a vorbit cu nostalgie despre anii cand a jucat in tricoul ros-albastru.

In 2011 el se transfera de la Craiova la FCSB pentru suma de 1,7 milioane de euro. Becali a fost chemat la tribunal in vara acestui an pentru a da declaratii in legatura cu acest transfer. In perioada respectiva, Adrian Mititelu avea 39 de jucatori pusi sub sechestru de catre FISC.

In urma cu cateva saptamani, Mititelu a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu executare pentru trasferul lui Mihai Costea. Finantatorul de la FC U Craiova 1948 a fost acuzat de evaziune fiscala si inselaciune in dosarul transferului din 2011 al lui Mihai Costea la FCSB.

"A trecut tineretea, nu mai sunt tinar, am ajuns la 32 de ani. Si gandul meu sa plec in strainatate. Tin legatura cu Pintilii de la FCSB, a fost un lider an vestiar…

Va face cariera si ca antrenor! Le urez bafta celor de la FCSB, un mare castig anul acesta este venirea lui Thomas Neubert. Am lucrat cu el, stiu ce vorbesc. Vine dintr-o zona unde fotbalul e dezvoltat.

Are o strategie care te face sa ai incredere. Parerea mea e ca exista doi tineri foarte buni la FCSB: Man si Coman. Pot ajunge la echipe mari. Nu regret nicio decizie de-a mea. Am un regret ca n-am ajuns la echipa nationala. Mi-e dor de Gigi Becali, e un om care iubeste fotbalul, investeste enorm in fotbalul romanesc. Dansul vorbeste mai mult la televizor, fata in fata ne dadea incredere si vorbea frumos cu noi", a spus fostul jucator din Banie pentru ProSport.

Mihai Costea a evoluat 55 de meciuri in tricoul FCSB-ului, timp in care a inscris 3 goluri si a oferit 8 pase decisiv. Costea a cucerit 3 trofee in tricou ros-albastru: 2 titluri in sezoanele 2012-2013 si 2013-2014, plus Supercupa Romaniei tot in sezonul 2013-2014.