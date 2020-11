MM Stoica, un nou atac la adresa lui CTP! Ce a declarat oficialul FCSB: "El a fost copil de mingi la Cupa Davis, nu i-a placut Maradona!"

Diego Maradona a incetat din viata la varsta de 60 de ani, in urma unui stop cardiac.

Moartea legendarului jucator a lasat multa durere in urma, dar de partea cealalta au fost si oameni care l-au criticat pentru felul in care Diego se comporta in afara terenului. Unul dintre contestatarii sai este Cristian Tudor Popescu, care intr-un interviu acordat recent, l-a facut un personaj dezgustator din punct de vedere uman.

Mihai Stoica, care este un fan declarat al fotbalistului Diego Maradona, a avut un raspuns pe masura pentru CTP. Acesta a avut un mesaj ironic la adresa lui, spunand ca daca marii fotbalistii precum Messi sau Pele i-ar fi ascultat parerea lui CTP, nu i-ar mai fi laudat cariera lui Diego Maradona.

"Stiam ca nea ctp e specialist da tenis, doar a fost copil de mingi la Cupa Davis. Acum vad ca e si pa fotbal. Nu i-a placut Maradona. Daca se pronunta nea ctp mai devreme, nu-l mai laudau Pele, Messi si Ronaldo pe Diego. Sa nu intre in gura lui. In gura ctp ului", a scris Mihai Stoica pe Facebook.

Nu e prima data cand Mihai Stoica si Cristian Tudor Popescu sunt in conflict, cei doi avand un schimb de replici de la distanta inca de la inceputul lunii noiembrie, din cauza unu subiect pe tema religioasa.