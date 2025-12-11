GALERIE FOTO Pericol pentru Ngezana să rateze Cupa Africii?! Cum a apărut fundașul FCSB-ului după victoria cu Feyenoord

Pericol pentru Ngezana să rateze Cupa Africii?! Cum a apărut fundașul FCSB-ului după victoria cu Feyenoord Europa League
Alexandru Hațieganu
FCSB s-a impus cu 4-3 în fața lui Feyenoord, într-un meci din faza ligii din Europa League.

Siyabonga Ngezana cupa africii feyenoord Africa de Sud FCSB Europa League
Partida din Europa League dintre FCSB și Feyenoord Roterdam a fost LIVE TEXT pe Sport.ro.

Roș-albaștrii s-au impus într-un meci nebun, în care s-au marcat șapte goluri. FCSB a deschis scorul prin Ngezana, dar s-a văzut condusă la pauză după golurile lui Tengstedt și Timber.

Olandezii au punctat din nou, și în repriza a doua, iar Sauer a făcut 3-1 în minutul 51.

FCSB a redus repede din diferență, după golul lui Toma. Tribunele au explodat la golurile lui Thiam și Tănase, mai ales la ultimul care a adus și victoria campioanei României la ultima fază a meciului.

Cum a apărut Ngezana după victoria cu Feyenoord din Europa League 

Ngezana a fost unul dintre marcatorii partidei de pe Arena Națională, iar fundașul a avut o prestație solidă.

Jucătorul sud-african a apărut la interviul de după meci cu o pungă de gheață în zona piciorului, astfel că rămâne de văzut dacă jucătorul FCSB-ului s-a ales cu probleme medicale chiar înainte să facă deplasarea în lotul naționalei sale pentru Cupa Africii.

Siyabonga Ngezana și Baba Alhassan vor pleca la Cupa Africii pe Națiuni

FIFA a decis să oblige cluburile să își lase jucătorii să plece la naționalele lor pentru CAN cel târziu luni, pe 15 decembrie. Termenul-limită inițial era 8 decembrie. 

Prin urmare, Siyabonga Ngezana va pleca după victoria cu Feyenoord (4-3) la naționala Africii de Sud, după cum a confirmat selecționerul Hugo Broos. De asemenea, Baba Alhassan se va alătura reprezentativei din Uganda. 

„Pentru Ngezana situația este puțin diferită. Echipa lui de club joacă luni, ceea ce înseamnă că el nu poate juca pentru că este ziua în care trebuie să-și lase jucătorii la naționale. Așadar, îl vom convoca pe Ngezana a doua zi după meciul de Europa League.

Astfel va putea călători vineri și va fi cu noi sâmbătă. Este o mică problemă, nu una mare, și sunt fericit să fiu antrenorul unei țări în care majoritatea jucătorilor sunt locali pentru că altfel nu poți începe cantonamentul, trebuie să-l începi mai târziu”, a declarat Hugo Broos, selecționerul Africii de Sud, conform site-ului sabcsport.com.

Protest în Piața Victoriei. Sute de oameni au ieșit în stradă să ceară demiteri la vârful Justiției. VIDEO
OUT de la FCSB? Cei doi jucători care l-au supărat pe Gigi Becali la meciul cu Feyenoord: ”Nu mai cred în el!” / ”Nu se poate să fii atât de slab!”
Charalambous, fără milă cu contestatarii FCSB-ului: „Atât le spun acum!“
Florin Tănase, discurs de lider după FCSB – Feyenoord 4-3! Declarația care dinamitează totul: ”Numai o echipă ca Steaua poate oferi seri ca asta!”
Ce a putut să spună Gigi Becali după FCSB - Feyenoord 4-3: „Nu au avut nimic”
Pe ce loc se află FCSB în clasamentul Europa League. Roș-albaștrii continuă să spere la calificare
Balint și Ilie Dumitrescu, fără dubii: „De asta a câștigat FCSB!“
OUT de la FCSB? Cei doi jucători care l-au supărat pe Gigi Becali la meciul cu Feyenoord: ”Nu mai cred în el!” / ”Nu se poate să fii atât de slab!”
Charalambous, fără milă cu contestatarii FCSB-ului: „Atât le spun acum!“
FCSB - Feyenoord 4-3 | Revenire INCREDIBILĂ! Final de poveste pentru roș-albaștrii

9.000.000€ pentru Dinamo: ”Încep să dea roade”

Gigi Becali trimite jucători de la FCSB la altă echipă din Superligă: ”Ne-am înțeles”

Real Madrid a luat decizia în cazul lui Xabi Alonso după eșecul cu Manchester City

A picat transferul pus la cale de FCSB: ”Nu s-a mai purtat nicio discuție”

Pleacă imediat după FCSB - Feyenoord: "Au fost presiuni pentru schimbarea datei"



OUT de la FCSB? Cei doi jucători care l-au supărat pe Gigi Becali la meciul cu Feyenoord: ”Nu mai cred în el!” / ”Nu se poate să fii atât de slab!”
Pe ce loc se află FCSB în clasamentul Europa League. Roș-albaștrii continuă să spere la calificare
Balint și Ilie Dumitrescu, fără dubii: „De asta a câștigat FCSB!“
Gigi Becali, decizie uriașă după FCSB – Feyenoord: ”Îi spun să rămână!”
Florin Tănase, discurs de lider după FCSB – Feyenoord 4-3! Declarația care dinamitează totul: ”Numai o echipă ca Steaua poate oferi seri ca asta!”
Fotbalistul sud-african care vrea să-i calce pe urme lui Siyabonga Ngezana: "Am avut o discuție cu el"
Siyabonga Ngezana e amintire pentru Neftchi! Azerii au transfert un internațional german
Supraviețuitorii, ediția de Africa: un antrenor demis, un eșec cu 0-4 și un „Di Matteo” care le-a adus trofeul!   
A învins cancerul, iar la un an a marcat golul decisiv în finala Cupei Africii. Sebastien Haller, omul-momentului pentru Coasta de Fildeș
”Tricolorul” care i-a dat pe spate pe olandezi: ”O opțiune pentru Ajax, Feyenoord și PSV”
"You will never walk alone", Arne Slot! Invocat de Jurgen Klopp, olandezul a avut parte de o despărțire emoționantă la Rotterdam
stirileprotv Protest în Piața Victoriei. Sute de oameni au ieșit în stradă să ceară demiteri la vârful Justiției. VIDEO

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

stirileprotv O femeie venită din Asia a fost diagnosticată cu lepră, în Cluj-Napoca. Colegele ei de la un salon de masaj sunt evaluate

stirileprotv Istoric: „Avem de-a face cu un soi de complot geopolitic americano-rus. Miza este reîmpărțirea Europei în sfere de influență"

