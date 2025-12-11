Partida din Europa League dintre FCSB și Feyenoord Roterdam a fost LIVE TEXT pe Sport.ro.

Roș-albaștrii s-au impus într-un meci nebun, în care s-au marcat șapte goluri. FCSB a deschis scorul prin Ngezana, dar s-a văzut condusă la pauză după golurile lui Tengstedt și Timber.

Olandezii au punctat din nou, și în repriza a doua, iar Sauer a făcut 3-1 în minutul 51.

FCSB a redus repede din diferență, după golul lui Toma. Tribunele au explodat la golurile lui Thiam și Tănase, mai ales la ultimul care a adus și victoria campioanei României la ultima fază a meciului.

Cum a apărut Ngezana după victoria cu Feyenoord din Europa League



Ngezana a fost unul dintre marcatorii partidei de pe Arena Națională, iar fundașul a avut o prestație solidă.

Jucătorul sud-african a apărut la interviul de după meci cu o pungă de gheață în zona piciorului, astfel că rămâne de văzut dacă jucătorul FCSB-ului s-a ales cu probleme medicale chiar înainte să facă deplasarea în lotul naționalei sale pentru Cupa Africii.

