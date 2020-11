EXCLUSIV | Prima reactie de la Buzau dupa ce meciul cu FCSB din Cupa a fost ANULAT! Ce spune antrenorul echipei din Liga 2

Meciul dintre Gloria Buzau si FCSB a fost anulat din cauza focarului de Covid-19 de la clubul din Liga 2.

FCSB s-a calificat in optimile Cupei Romaniei fara sa joace cu Gloria Buzau, dupa ce clubul a anuntat 13 cazuri de Covid-19! FRF va lua o decizie in cadrul Comisiei de Disciplina in ceea ce priveste partida.

Ilie Stan a vorbit in exclusivitate la "Ora exacta in sport" despre situatia delicata de la echipa sa.

"Aveam de la meciul cu Petrolul 3 jucatori, dar m-am rugat ca cei de la jocul trecut sa ramana asa la urmatorul test. Am avut surpriza neplacuta, dupa meciul cu Petrolul au mai iesit 7 jucatori. Ne doream sa jucam, eram pe un drum bun. La Liga 2 e foarte greu sa prinzi sa joci cu o echipa ca FCSB.

Ne doream sa jucam, ne gandeam sa facem un joc frumos, pacat ca nu jucam cu suporteri. Nu aveam ce pierde, voiam sa facem un joc frumos.

Ne-a prins intr-un moment nefavorabil acest joc. Eram pe un drum bun. Jucatorii nu au simptome, e incredibil. Dar ce sa facem, daca au iesit pozitive? Trebuie sa respectam regulamentul.

Ne dorim macar, cu ajutorul celor negativi si juniorilor, sa facem un lot pentru meciul cu Aerostar", a spus Ilie Stan la PRO X.