Pe ce loc se află FCSB în clasamentul Europa League. Roș-albaștrii continuă să spere la calificare

FCSB a urcat pe locul 27 în grupa unică din Europa League, după victoria de senzație de joi seara obținută pe Arena Națională, scor 4-3, împotriva grupării olandeze Feyenoord.

FCSB continuă să spere la calificarea în play-off-ul Europa League după succesul cu Feyenoord

După șase etape parcurse în faza ligii, campioana en-titre a ajuns la șase puncte în competiție și se află la doar o „lungime” distanță de Celtic, ocupanta poziției a 24-a.

La încheierea fazei ligii, primele 8 clasate se califică direct în optimile Europa League. Fruntașele competiției, la finalul etapei a 6-a, sunt: Lyon (15 puncte, +10 golaveraj), Midtjylland (15 puncte, +8), Aston Villa (15 puncte, +6), Betis (14 puncte, +7), Freiburg (14 puncte, +6), Ferencvaros (14 puncte, +5), Braga (13 puncte, +5) și Porto (13 puncte, +4).

Formațiile clasate pe locurile 9-24 ajung în play-off-ul Europa League, unde se vor lupta în dublă manșă pentru un loc în optimi.

Pentru FCSB urmează două partide dificile în grupa unică din Europa League, în care va fi decisă soarta calificării campioanei en-titre. Roș-albaștrii o vor înfrunta în deplasare pe Dinamo Zagreb (22 ianuarie) și acasă pe Fenerbahce (29 ianuarie).

