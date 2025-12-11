Pe ce loc se află FCSB în clasamentul Europa League. Roș-albaștrii continuă să spere la calificare

Pe ce loc se află FCSB &icirc;n clasamentul Europa League. Roș-albaștrii continuă să spere la calificare Europa League
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB a reintrat în lupta pentru calificarea în play-off-ul Europa League după succesul spectaculos cu Feyenoord, 4-3.

FCSB a urcat pe locul 27 în grupa unică din Europa League, după victoria de senzație de joi seara obținută pe Arena Națională, scor 4-3, împotriva grupării olandeze Feyenoord. 

FCSB continuă să spere la calificarea în play-off-ul Europa League după succesul cu Feyenoord

După șase etape parcurse în faza ligii, campioana en-titre a ajuns la șase puncte în competiție și se află la doar o „lungime” distanță de Celtic, ocupanta poziției a 24-a. 

La încheierea fazei ligii, primele 8 clasate se califică direct în optimile Europa League. Fruntașele competiției, la finalul etapei a 6-a, sunt: Lyon (15 puncte, +10 golaveraj), Midtjylland (15 puncte, +8), Aston Villa (15 puncte, +6), Betis (14 puncte, +7), Freiburg (14 puncte, +6), Ferencvaros (14 puncte, +5), Braga (13 puncte, +5) și Porto (13 puncte, +4). 

Formațiile clasate pe locurile 9-24 ajung în play-off-ul Europa League, unde se vor lupta în dublă manșă pentru un loc în optimi.  

Pentru FCSB urmează două partide dificile în grupa unică din Europa League, în care va fi decisă soarta calificării campioanei en-titre. Roș-albaștrii o vor înfrunta în deplasare pe Dinamo Zagreb (22 ianuarie) și acasă pe Fenerbahce (29 ianuarie).  

Clasamente oferite de Sofascore

FCSB, victorie spectaculoasă cu Feyenoord

FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 4-3, formaţia olandeză Feyenoord Rotterdam, în etapa a şasea din Europa League. Oaspeţii au condus cu 3-1.

Pentru campioana en-titre a României au marcat Ngezana (11'), Toma (54'), Thiam (87') și Tănase (90+4'). Pentru Feyenoord au punctat Tengstedt (41'), Timber (44') și Sauer (51').

  • FCSB: Târnovanu – Pantea (V. Creţu 46), Ngezana (Chiricheş 65), Lixandru (Edjouma 61), Radunovic – Şut, Baba Alhassan (Graovac 46) – Cisotti, Fl. Tănase, Oct. Popescu (M. Toma 46) – Thiam. Antrenor: Elias Charalambous
  • Feyenoord: Wellenreuther – Lotomba, Ahmedhodzic, Plug, Smal (Bos 46) – Timber, Targhalline, Valente (Larin 67) – Hadj Moussa, Tengstedt (Ueda 67), Sauer (G. Borges 58). Antrenor: Robin Van Persie
  • Cartonaşe galbene: Lixandru 48, Fl. Tănase 73 / Ahmedhodzic 72
  • Arbitri: Mykola Balakin - Oleksandr Berkut, Viktor Matyash - Vitaliy Romanov (toţi din Ucraina)
  • Arbitri VAR: Daniele Chiffi (Italia) - Viktor Kopiievskyi (Ucraina)
