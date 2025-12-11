Deși a deschis scorul după golul lui Rodrygo din minutul 28, Real Madrid s-a văzut condusă până la pauză. Nico O'Reilly a egalat rapid, iar Erling Haaland a transformat un penalty pe care tot el l-a obținut, după ce a fost faultat de Antonio Rudiger.



Xabi Alonso rămâne pe banca lui Real Madrid și după eșecul cu Manchester City

Înaintea jocului, presa spaniolă avansa varianta potrivit căreia Xabi Alonso ar putea fi demis în cazul în care pierde și contra lui Manchester City, însă se pare că Real Madrid își va păstra actualul antrenor, cel puțin pentru moment.



BBC anunță că Xabi Alonso ar trebui să fie pe banca lui Real Madrid și în următoarele zile, însă un eșec duminică, împotriva lui Alaves, în campionat, i-ar putea fi fatal.



"A fost un meci foarte intens, un adevărat joc de nivelul Champions League. Jucătorii mei au dat tot ce au avut mai bun și nu am de ce să mă plâng. E greu de acceptat încă o înfrângere, însă mă bucur că am luptat până la final", a spus Xabi Alonso, după meci.



Rodrygo și Jude Bellingham s-au numărat printre jucătorii care și-au manifestat susținerea față de Xabi Alonso după eșecul cu Manchester City.



Real Madrid are două eșecuri consecutive, însă situația nu este dramatică în niciuna dintre competiții. Madrilenii sunt pe locul 2 în LaLiga, cu 4 puncte sub liderul FC Barcelona, în timp ce în Champions League ocupă locul 7, cu două runde rămase de jucat.

Clasamentul din Champions League

