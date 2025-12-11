După ce a fost în Liga 2 și a fost ”sufocată” de probleme financiare, Dinamo a fost preluată de acționarii din Red&White care au adus liniștea pe plan administrativ. A urmat promovarea în Superligă după un singur sezon, iar acum, la trei ani distanță, ”câinii” se bat cu șanse reale la campionat.



Dinamo a făcut, în ultimul an, și investiții în transferuri, aspect cu care fanii nu erau obișnuiți, având în vedere că mulți ani s-au transferat doar jucători liberi de contract sau pe sume simbolice. Clubul a trecut la alt nivel și generează acum venituri de aproximativ nouă milioane de euro.



Anunțul a fost făcut de Dan Gătăianțu, CFO-ul și unul dintre acționarii clubului. Acesta spune că Dinamo depinde, în continuare, de investitori, chiar dacă generează venituri impresionante de pe alte paliere.



Venituri de nouă milioane de euro pentru Dinamo: ”Încep să dea roade”



„Noi, cel mai probabil – îți dai seama, pregătim deja tot ce înseamnă licențierea, pregătim tot ce înseamnă închiderea situațiilor financiare – avem deja o viziune destul de exactă cam unde o să stăm. Și, dacă anul trecut aveam venituri de, acum zic și eu, aproximativ 5 milioane de euro, anul ăsta probabil că o să fim în jur de 9 milioane, 9 milioane și ceva de euro.



Dacă iarăși compari cu anul anterior, unde eram undeva – nu mai știu exact, eu cred că eram chiar sub 2 milioane de euro, 1,5 milioane sau ceva de genul – se vede o traiectorie care reflectă, evident, re-promovarea în Liga I și toate veniturile care sunt prin drepturile TV, dar eu cred că reflectă și foarte bine multe lucruri importante în zona administrativă care s-au reușit să se facă: prin bilete, prin contracte de publicitate, toate aceste elemente care acum încep cumva să crească, deja încep să arate niște roade, dar încă la un nivel foarte infim. Asta este important de spus.



Noi depindem mult de investitori la momentul ăsta, în continuare. Asta este foarte important de spus: acționarii, în continuare, susțin activitatea clubului, pentru că, în continuare, clubul nu este în zona operațională de profit. Asta este foarte important de spus și, iarăși, trebuie văzut contextual, pentru că, la momentul când noi am venit, clubul era într-o situație în care nu numai că era, efectiv, la un pas de dezastru complet, dar, mai mult decât atât, toate lucrurile trebuiau reconstruite nu de la zero, ci chiar de la „sub zero”, pentru că erau multe probleme istorice care trebuiau cumva lămurite. Eu o văd, în retrospectivă, cumva, ca pe o perioadă de complete crisis management, adică efectiv o perioadă de criză majoră, în care erau soluții de avarie”, a spus Dan Gătăianțu, la Radio Dinamo 1948.



După 19 etape, Dinamo este pe locul trei, cu 35 de puncte, la patru distanță de liderul Rapid și la două de următoarea clasată, FC Botoșani. Specialiștii le dau ”câinilor” șansa a doua pentru titlu, favorită fiind rivala din Giulești.



”Roș-albii” au remizat în ultima etapă cu FCSB, scor 0-0, iar acum se pregătesc pentru meciul de pe teren propriu cu ultima clasată Metaloglobus. După această partidă va urma deplasarea de la Arad, cu UTA.

