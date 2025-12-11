Omul cu banii de la FCSB s-a arătat nemulțumit de evoluția echipei sale din prima parte a sezonului și a anunțat mișcări de trupe înainte de perioada de mercato din această iarnă. După ce l-a transferat deja pe Andre Duarte (28 de ani), fundaș central), Becali a anunțat că a rezolvat și transferul lui Kevin Ciubotaru (21 de ani).



După ce a confirmat înțelegerea cu FCSB în schimbul sumei de 450.000 de euro, ce reprezintă clauza de reziliere din contractul jucătorului, Claudiu Rotar, acționarul lui Hermannstadt, a dezvăluit că a purtat discuții cu omologul său din tabăra campioanei pentru transferuri de jucători.



FCSB ar urma să trimită jucători la Hermannstadt



Mai exact, FCSB ar urma să trimită câțiva jucători la Hermannstadt, echipă aflată într-o situație delicată, în lupta pentru evitarea retrogradării. Rămâne de văzut dacă aceștia vor ajunge acolo sub formă de împrumut sau printr-un trnasfer definitiv.



”Nu ne băgăm noi, este decizia lui Kevin unde vrea să meargă. Clauza de reziliere este cea de 450.000 de euro. Noi ne-am înțeles cu FCSB, mai trebuie ca cei de acolo să vorbească cu jucătorul.



Da, este vorba și despre anumiți jucători (n.r. sub formă de împrumut). Noi cu FCSB avem o relație destul de ok", a spus Rotar, la Digi Sport.



Hermannstadt, meci greu cu Universitatea Craiova



Pentru sibieni urmează o nouă partidă extrem de dificilă, duminică, 14 decembrie, de la ora 20:30, pe teren propriu, contra Universității Craiova.



După 19 etape, FC Hermannstadt ocupă locul 15 în Superliga, cu doar 12 puncte, fiind pe poziție direct retrogradabilă.



Duelul Hermannstadt - Universitatea Craiova este programat duminică, 14 decembrie, de la ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.

