Becali se pregateste sa dea LOVITURA pe piata transferurilor! Il aduce sa fie 'masina de goluri' a FCSB-ului

Patronul ros-albastrilor si-a stabilit deja obiectivele pentru campania de achizitii din iarna.

Desi este cea mai ofensiva echipa din Liga 1, FCSB inca are probleme in randul atacantilor, care nu reusesc sa se impuna si sa inscrie golurile mult visate de patronul Becali.

Nemultumit de randamentul lui Sergiu Bus, atacantul adus in vara pentru a-l inlocui pe Adrian Petre, care nu a reusit nici el sa rupa plasele adversarilor, Gigi Becali a pus ochii pe atacantul lui Gaz Metan, Dumitru Cardoso.

Patronul FCSB il voia pe Cardoso de ceva timp, iar la inceputul anului a anuntat ca vrea sa il ia la echipa, insa nu a facut niciodata o oferta concreta pentru atacant. Becali s-ar pregati sa il oferteze pe Cardoso in iarna, dupa cum anunta Gazeta Sporturilor.

Atacantul intra in ultimele 6 luni de contract in luna ianuarie, astfel ca poate semna cu orice echipa isi doreste, fara ca oficialii lui Gaz Metan sa poata interveni.

In acest sezon, jucatorul trecut pe la echipe precum Napoli, Nottingam Forest, Alcoron sau Gimnastic, a jucat 9 meciuri pentru Gaz Metan, in care a inscris 6 goluri si a oferit o pasa de gol, spre deosebire de Bus, care a jucat in 11 meciuri, a inscris doua goluri si a oferit un assit. Atacantul mediesenilor este cotat la 500 000 de euro conform Transfermarkt.