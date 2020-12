EXCLUSIV | Aroganta incredibila a lui Balanescu dupa ce a fost INJURAT de zeci de fani in fata casei: "Erau mai multi suporteri la mine decat avea FCSB!"

Balanescu nu pleaca de la Dinamo suparat pe fanii care l-au contestat.

Dupa mai bine de 21 de ani in mai multe functii la club, fostul director general s-a respartit de Dinamo. Balanescu va lucra la Voluntari, pe aceeasi pozitie.

Desi a fost injurat si chiar amenintat in fata propriei case de catre ultrasii furiosi dupa ce Mircea Rednic a fost demis, in primavara lui 2019, Balanescu are puterea sa glumeasca pe marginea incidentelor.

"Am iubit intotdeauna fanii. Chiar glumeam ca atunci cand au venit in fata casei mele am avut mai multi suporteri acasa decat a avut FCSB la meciurile din playoff. Eu eram obisnuit cu atmosfera, dar membrii familiei mai putin, vecinii la fel. A fost o perioada grea, insolventa... Fanii si iubirea fata de Dinamo m-au tinut in cadrul clubului. Chiar si Negoita, cat a putut, a fost un om corect, si-a tinut promisiunile", a spus Balanescu pentru www.sport.ro.

Retrogradat in organigrala lui Dinamo dupa preluarea echipei de catre spanioli, Balanescu n-a primit niciun salariu in ultimele 4 luni. Chiar si asa, Balanescu a continuat sa lucreze si sa faca rost de bani pentru acoperirea datoriilor din cauza carora Dinamo risca sa fie depunctata.