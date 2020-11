Radoi l-a sunat pe MM Stoica dupa reactia managerului FCSB la declaratiile sale: "Nu ma mai cred superior!" :) Explicatia selectionerului

Managerul general al ros-albastrilor a reactionat dupa declaratiie lui Mirel Radoi de joi seara.

Selectionerul nationalei a vorbit despre un posibil plan pe care FCSB l-ar fi avut de a arunca vina pe echipa nationala pentru problemele lui Dennis Man si Florin Tanase.

Invitat la Digi Sport, Radoi a spus ca i s-a adus la cunostinta ca se pregateste o stire pe baza subiectului si a tinut sa excluda varianta aceasta.

"Ni se imputa accidentarile lui Man si Tanase, am inteles ca se pregateste subiectul asta pentru a fi lansat zilele viitoare. Vreau sa-l opresc din fasa. Va spun ca accidentarile lor nu sunt din cauza echipei nationalei. Se pregateste subiectul asta, e mai usor sa acoperi asa, sa arunci totul pe nationala", a declarat Radoi.

Ulterior, Mihai Stoica i-a dat replica printr-un mesaj pe contul sau de Facebook: "Daca aveam de gand sa contest alegerile selectionerului, o faceam pana acum.

Daca aveam de gand sa-i pun in carca selectionerului accidentarile lui Man si Tanase, o faceam pana acum.

Pare o diversiune de slaba factura ceea ce face selectionerul acum. Totusi, nu cred ca a inventat, cred ca s-a luat dupa unii care au inventat. Ii spun aici, acum, ca nu aveam de gand sa ies cu nicio declaratie despre el sau despre echipa nationala. Si n-o voi face niciodata. Pentru ca nu e treaba mea si pentru ca respect ce a facut Mirel Radoi pentru Steaua/FCSB. Si din prietenia care credeam ca ne leaga, chiar daca am vorbit foarte rar in ultimii ani.

Decat sa “tai din fasa”, mai bine dai un telefon. Daca nu te crezi superior".

Intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru www.sport.ro si PRO TV, selectionerul a dezvaluit ca a reusit sa ia legatura cu MM Stoica si au lamurit situatia.

"Aveam o informatie, chiar am discutat inainte sa ajung la interviu cu MM lucrul acesta, am spus ca era informatia de acolo, l-am rugat sa o verifice si el, pentru ca urma sa apara in ziar.

Nu am vazut mesajul, insa am discutat cu el. I-am dat telefon, nu ma mai cred superior. :) Eu am o relatie buna cu el, suntem prieteni, dar asta nu ne impiedica, daca el are o parere, sa o spuna, chiar si pe Facebook, nu neaparat mie.

L-am rugat sa verifice, cum la fel si noi, incercam sa verificam daca informatiile au fost corecte", a spus Mirel Radoi.