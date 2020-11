Anuntul asteptat de fanii FCSB! Coman, aproape de revenirea pe teren! Starul lui Becali s-a intors la antrenamente 

Florinel Coman s-a accidentat in urma cu trei luni dupa partida cu Backa Topola.

Inaintea meciului cu Gaz Metan Medias, castigat de FCSB cu scorul de 3-2, Toni Petrea a declarat ca-l asteapta cat de curand pe atacantul care a evoluat doar in cinci partide in acest sezon. Astfel, conform celor de la Fanatik, Coman a revenit la antrenamentele echipei si ar putea evolua chiar in partida contra celor de la UTA Arad, programata pe 5 decembrie.

Cel mai probabil Toni Petrea nu va miza la turatie maxima pe Coman, asta pentru a nu-l forta inainte de partida cu CFR Cluj. Pe langa revenirea lui Coman, antrenorul FCSB-ului ii mai asteapta si pe Florin Tanase si Dennis Man, care s-au accidentat la ultima partida de campionat si sunt in pericol de a rata derby-ul cu campioana Romaniei.

FCSB s-a calificat mai departe in optimile Cupei Romaniei, dupa ce a castigat la "masa verde" contra celor de la Gloria Buzau. Echipa bucuresteana este pe prima pozitie a clasamentului cu 27 de puncte, avand cel mai bun atac din Liga 1, cu 31 de goluri marcate in 11 etape.