Razvan Lucescu e ALL IN pentru FCSB: "ASTA E STEAUA! A fost o tranzactie, echipa a trecut la Becali! E o nebunie ce se intampla acum!" E gata sa dea bani la Dinamo: "As fi ajutat cu mai mult"

Razvan Lucescu insista ca FCSB e continuatoarea Stelei in Liga 1.

Dupa interventia de la Radio Sport 1, Razvan a vorbit si la Digisport pe tema identitatii Stelei. Lucescu e de parere ca Steaua e la Becali. Razvan se arata dispus sa investeasca o suma mai mare la Dinamo pentru a ajuta clubul in aceasta perioada dificila si spune ca brandurile trebuie sa traga dupa ele campionatul Romaniei.



"As fi ajutat cu o suma mai mare Dinamo! Fotbalul romanesc are nevoie de astfel de echioe. Are nevoie de Steaua, de Rapid. FCSB e Steaua, a fost o tranzactie, a trecut de la cineva la altcineva, s-au facut cu actualul patron performante frumoase pe plan european si pe plan intern. Ce se intampla acum mi se pare o nebunie. As vrea si ca Rapid sa se intoarca pe prima scena, as vrea ca si FCSB sa fie Steaua.

E un pas inainte pentru renasterea fotbalului romanesc sa avem Steaua, Dinamo, Rapid la nivel mare. Ar fi alta emulatie, lumea ar veni cu entuziasm, la fel, poate, si investitorii. Fotbalul resimte, e imaginea societatii, avem nevoie de toate aceste 3 echipe, Steaua, Dinamo, Rapid sa vina cu forta. Sper sa vina si celelalte din B. Altfel atrag meciurile astea. Steaua, Rapid, Craiova... nu e simplu sa te uiti la echipe care au niste nume foarte ciudate, cu tot respectul", a spus Lucescu la Digisport.