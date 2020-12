Pazea, se intorc gemenii golului! :) Golgheterii de la FCSB si-au revenit si sunt gata sa bombardeze portile adversarilor! Secretul recuperarii miraculoase

Dennis Man si Florin Tanase puteau pierde partidele decisive cu Universitatea Craiova si CFR Cluj din acest final de an, insa cei doi s-au recuperat miraculos, dupa accidentarile suferite in victoria cu Gaz Metan Medias, 3-2, de lunea trecuta

Victoria cu Gaz Metan Medias, scor 3-2, de lunea trecuta a fost una care a dus-o pe FCSB in postura de lider solitar al Ligii I, insa antrenorul Toni Petrea a avut si doua mari probleme in urma partidei din etapa a 11-a a primei ligi. Dennis Man si Florin Tanase au fost schimbati pe parcursul meciului, suferind doua probleme musculare, iar primul diagnostic era unul ingrijorator: cei doi urmau sa rateze partidele de la mijlocul lunii decembrie cu Universitatea Craiova si CFR Cluj, cruciale pentru stabilirea ierarhiei in sezonul regulat al campionatului.

Cei doi au mers, insa, in Serbia, acolo unde au fost supusi unui tratament cu plasma de cal de catre doctorul Marijana Kovacevic, un tratament revolutionar, menit sa vindece problemele musculare in termen cat mai scurt. Conform ultimelor informatii dinspre FCSB, cei doi au beneficiat de pauza fortata pe care au luat-o in urma anularii partidei din Cupa Romaniei cu Gloria Buzau si ar putea reveni deja sambata, in meciul pe care FCSB il disputa contra UTA-ei Arad.



De recuperarea lor s-a ocupat, insa, si kinetoterapeutul FCSB-ului, Ovidiu Kurti. Unul dintre cei mai buni specialisti in domeniu, Kurti lucreaza la FCSB de aproape un deceniu si a avut pe mana numerosi "pacienti", pe care i-a readus pe teren. Si Man si Tanase au beneficiat de acelasi tratament din partea lui Kurti, care a postat pe pagina sa de Instagram un filmulet cu Florin Tanase, care lucreaza din greu pentru a fi apt pentru finalul acestui an calendaristic. La postare a comentat si managerul general al FCSB-ului, Mihai Stoica, cel care l-a comparat din nou pe Tanase cu Gareth Bale, datorita musculaturii sale.

Man si Tanase sunt, in acest moment, golgheterii Ligii 1, cu cate 9 goluri fiecare, la distanta de trei goluri de Nicolae Cardoso, de la Medias si de atacantul Craiovei, Elvir Koljic, si el accidentat in acest moment.