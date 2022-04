Paul Costea are doar 23 de ani, dar este unul dintre veteranii lotului lui Gaz Metan Mediaș. De asemenea, mijlocașul este cel mai vechi jucător al echipei, cu patru sezoane la activ. Acesta a vorbit despre situația grea de la Gaz Metan, echipă care are grave probleme financiare și care a fost depunctată cu 48 de puncte, în acest sezon.

Cel mai vechi jucător de la Mediaș: "Sunt neplătit de 7 luni. Sincer, am rămas pentru familie"

"E un sezon foarte greu la Mediaș, am prins perioade mult mai bune la echipă. Din ultimii patru ani, e cel mai greu. Din toate punctele de vedere e foarte greu. Au mai rămas cinci meciuri, le jucăm și, de la vară, fiecare o ia pe drumul lui. Vedem ce va fi și mai mult jucăm pentru noi, pentru cei tineri, ca să îi ajutăm și să îi încurajăm, să progreseze și să plece și ei la mai bine, în vară.

E o schimbare totală în activitatea noastră, în special la capitolul financiar, care poate fi cel mai important, în unele momente. Eu, de exemplu, de șapte luni de zile nu am mai luat niciun ban. Mai mult nu am luat decât am luat. E foarte greu, am familie, doi copilași. Ne descurcăm foarte greu, e dificil să ne concentrăm la fotbal în această situație.

Eu sunt cel mai vechi jucător din lotul actual, sunt la Gaz Metan de patru ani. Am făcut junioratul la 'U' Cluj, iar la 18 ani am venit la echipa secundă de la Mediaș. După jumătate de sezon, m-a promovat domnul Teja la echipa de seniori. Nu mă gândeam niciodată că o să fiu unul dintre veterani la 23 de ani, dar la noi, în România, se poate întâmpla orice.

Sincer, eu am rămas ca să termin sezonul datorită familiei, pentru că sunt medieșean. Era mai greu să plec, față de alți colegi, care erau singuri și au venit din străinătate. Acum, hobby-ul meu cel mai important este familia, am doi băieței gemeni de un an și trei luni. Glumesc colegii că o să îi fac gemenii golului și o să îmi calce pe urme. Sincer, e mai greu acasă, cu ei, decât pe teren, dar familia mă ajută să nu mă gândesc doar la problemele de la club.

Am avut oferte, am și acum, sunt ceva discuții, dar voi alege la vară ce e mai bine pentru mine. Sunt echipe din Liga 1 și Liga 2, dar aș vrea să rămân în prima divizie, pentru că cred că mai am multe de demonstrat. Obiectivul meu personal este să ies sănătos de la fiecare meci. Apoi, să îmi ajut echipa cât pot de mult", a declarat Paul Costea pentru Sport.ro.