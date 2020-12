Cum arata echipa "batranilor" din Liga 1. FCSB si Viitorul, niciun jucator in acest lot, CFR Cluj, cei mai multi

Razvan Dalbea (FC Hermannstadt) are 39 de ani si este cel mai varstnic jucator din actuala editie a Ligii 1.

Desi in fotbalul romanesc s-a reusit o intinerire a loturilor, odata cu implementarea Regulii U21, jucatorii cu experienta sunt inca printre cei mai buni din competitie, atat in privinta parametrilor fizici inregistrati, cat si a constantei evolutiilor, reprezentand modele pentru fotbalistii de 18-20 de ani, care abia fac pasul catre fotbalul de performanta. Probabil, o echipa formata exclusiv din jucatori trecuti de 34 ani s-ar putea bate la titlu in Liga 1, tinand cont de experinta acumulata de-a lungul carierelor. Cel mai varstnic jucator din editia de campionat este Razvan Dalbea (39 ani, 1 luna si 23 zile), inchizatorul celor de la FC Hermannstadt, urmat aproape in clasamentul varstei de Razvan Plesca si Ovidiu Hoban. Varstele cumulate ale primului "11" ar fi de peste 394 ani, in timp ce media de varsta ar fi de peste 36 de ani.

PRIMUL "11": Razvan Plesca (38 ani / Gaz Metan Medias) - Mihai Roman (36 ani / FC Botosani), Paulo Vinicius (36 ani / CFR Cluj), Marius Constantin (36 ani / CSU Craiova), Mario Camora (34 ani / CFR Cluj) - Ciprian Deac (34 ani / CFR Cluj), Razvan Dalbea (39 ani / FC Hermannstadt), Ovidiu Hoban (37 ani / CFR Cluj), Pablo De Lucas (34 ani / FC Voluntari) - Andrei Cristea (36 ani / Poli Iasi), Adam Nemec (36 ani / Dinamo)

REZERVE: Rene Hinojo (36 ani / Dinamo) - Cosmin Frasinescu (35 ani / Poli Iasi), Marius Mihalache (35 ani / Poli Iasi), Adrian Scarlatache (34 ani / FC Hermannstadt), Ousmane Viera (34 ani / FC Hermannstadt), Iasmin Latovlevici (34 ani / CFR Cluj), Gabriel Vasvari (34 ani / Sepsi), Eugeniu Cebotaru (36 ani / Academica Clinceni), Janusz Gol (35 ani / Dinamo), Andrei Prepelita (35 ani / FC Arges), Eric (34 ani / FC Voluntari), Mario Rondon (34 ani / CFR Cluj)