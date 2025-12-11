Universitatea Craiova a comis o „sinucidere fotbalistică“, joi, în partida cu Sparta Praga, în penultima etapă din Conference League.

Mai întâi, a fost penalty-ul de care și-a bătut joc Anzor, după cum Sport.ro a arătat aici. Apoi, a venit golul primit pe finalul meciului, care a transformat egalul într-o înfrângere pentru olteni. Iar de aici, apare și o pierdere financiară importantă.

Dacă ar fi smuls remiza, Craiova ar fi încasat bonusul aferent acordat de UEFA, de 133,000 de euro. Acesta s-ar fi adăugat la suma totală strânsă de Universitatea până acum pentru parcursul european din acest sezon: 4,103,000 de euro.

Mai mult decât atât, cu un punct cu Sparta Praga, formația olteană și-ar fi rezolvat calificarea, în fazele eliminatorii din Conference League, în proporție de 99%. Această performanță ar fi asigurat alte sume consistente din partea UEFA:

*1,2 milioane de euro pentru o clasare pe locurile 1-8 și accederea directă, în optimi.

*200,000 de euro pentru clasarea pe locurile 9-24.

Așa însă, Universitatea a ratat o șansă imensă și așteaptă acum meciul din ultima etapă, cu AEK Atena (Grecia), în deplasare, pentru a-și afla soarta în Conference League. Această partidă e programată pentru 18 decembrie.

