Mijlocașul defensiv a fost titular, însă a fost nevoit să părăsească terenul în minutul 61, după un duel cu un adversar din Olanda.

Detaliile accidentării lui Mihai Lixandru din FCSB - Feyenoord

Lixandru a urlat de durere în momentul în care a ieșit de pe suprafața de joc și a fost înlocuit cu Malcom Edjouma, iar roș-albaștrii s-au temut ca nu cumva să fie vorba despre o accidentare gravă.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a oferit ultimele vești despre starea lui Mihai Lixandru la scurt timp după meci. Se pare că Lixandru s-a ales doar cu o tăietură ușoară.

”Lixandru are o tăietură. Nu ar fi o problemă. Ar fi apt”, a spus MM Stoica la Prima Sport.

Astfel, Lixandru va fi apt pentru ultimele meciuri ale campioanei României din acest an, cu Unirea Slobozia și cu Rapid.

Clasamentul din Europa League

