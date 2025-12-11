Prima repriză a început bine pentru FCSB, cu Siyabonga Ngezana care a deschis scorul în minutul 11. Tengstedt a egalat în minutul 41, iar Timber a pus-o pe Feyenoord în avantaj pe tabelă cu un gol marcat în minutul 44. După pauză, Sauer a dus scorul la 3-1, însă roș-albaștrii au întors scorul după golurile semnate de Toma, Thiam și Florin Tănase.

Gigi Becali: ”Nu mai cred în Tavi Popescu, dar îl țin acolo, orice ar fi!”

Gigi Becali este hotărât să o întărească pe FCSB în această iarnă, mai ales după entuziasmul căpătat după meciul cu Feyenoord. Finanțatorul de la FCSB a mărturisit că pregătește noi mutări, mai ales că a fost dezamăgit de evoluția lui Octavian Popescu și a lui Baba Alhassan.

În privința lui Popescu, patronul roș-albaștrilor a anunțat că nu îl va lăsa să plece decât la expirarea contractului, astfel că fotbalistul va trebui să își reintre în forma de altădată dacă va dori să mai prindă minute. Motivul încăpățânării lui Becali? Afaceristul se teme că echipa care l-ar transfera pe Tavi Popescu l-ar putea pune pe picioare pe fotbalist.

”Aduc jucători de acum, dar am văzut jucători în seara asta jucători pe care eu nu pot miza, e bucurie dar trebuie să îi spunem. George Popescu și Baba (n.r. Alhassan) sunt niște jucători pe care nu sunt...

Să nu creadă cineva că îi dau eu drumul lui George Popescu, nu, acolo îl țin și acolo va rămână, până la final (n.r finalul contractului), dar trebuie să ai puțină atitudine. (…)

Primele două schimbări au fost așa: George (n.r. Tavi Popescu) iese, că oricum jucăm în zece și iese și Baba că jucăm în șapte cu el, că el dă toate mingile la adversari. Pare că le câștigă (n.r. mingile), dar dă mingea la adversar. Nu are stăpânire, cum are Malcom, lui nu îi teamă.

Nu mai cred în Tavi Popescu, dar îl și țin acolo, orice ar fi, pentru că îmi e teamă că cineva poate să îl facă să își revină. Nu se poate să fii atât de slab, nu ai cum, nu are rost să îi supărăm, nu mai are rost. Să se bucure și el, e prea mare bucuria”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

