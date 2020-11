Razvan Lucescu a aprins din nou spiritele intre CSA si FCSB! Reactia lui Mihai Stoica: "Sa nu se enerveze pitigoiul!"

Mihai Stoica si-a exprimat aprecierea pentru mesajul lui Razvan Lucescu, conform caruia FCSB este continuatoarea Stelei.

Managerul liderului din Liga 1 a postat un mesaj pe o retea de socializare in care isi arata respectul fata de declaratia fostului antrenor de la Rapid.

In acelasi timp, Mihai Stoica a tinut sa il intepe ,cel mai probabil, pe juristul CSA, Florin Talpan.

"P.S. Sa nu se enerveze pitigoiul... n-are rost", a fost mesajul transmis de Stoica pe Facebook.

Respect, Răzvan Lucescu! P.S. Să nu se enerveze pițigoiul... n-are rost????????‍♂️ Publicată de Mihai Stoica pe Duminică, 29 noiembrie 2020

Intr-o interventie la Radio Sport 1, Razvan Lucescu a declarat ca echipa lui Gigi Becali este cea care detine palmaresul Stelei si l-a laudat pe finantatorul echipei pentru performantele pe care le-a realizat.

"Ce intrebare mai este si asta? Toti stim ca s-a facut o tranzactie. Gigi Becali a luat clubul, l-a tinut la cel mai inalt nivel, el era atunci cand Steaua si cu noi, Rapid, eram in sferturi, in Cupa UEFA.

A ramas acolo si a tinut Steaua sus, mereu. Fara el, nu stiu unde ajungea. Becali, prin ce a facut la Steaua a tras tot fotbalul dupa el.

Toti eram ambitionati sa-l batem si sa investim si mai mult, pentru a tine pasul cu el. Asa am ajuns in sferturile UEFA. Este continuatoarea performantei. E clar, Steaua este in Liga 1, cea a lui Becali", a spus antrenorul lui Al Hilal sursei citate.