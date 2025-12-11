Gigi Becali a venit imediat cu declarații tari după victoria obținută de FCSB.

Gigi Becali: ”M-am gândit să îi spun lui Edjouma să rămână!”

Gigi Becali s-a arătat extrem de mulțumit de prestațiile lui Malcom Edjouma și Vlad Chiricheș, despre care a spus că de evoluțiile din meciul cu Feyenoord și-au răscumpărat toate erorile.

Mai mult, Becali a transmis că, după această seară, îi va propune lui Malcom Edjouma să își prelungească înțelegerea cu FCSB scadentă în această iarnă.

”Acum ce vreau să vă spun și Malcom și Chiricheș și-au scos banii pe tot anul, pentru că au schimbat jocul. M-am gândit în sera asta să îi spun să rămână (n.r. lui Edjouma). Îi prelungesc contractul dacă îmi promite că dă drumul la minge cum a dat drumul la minge în seara asta. (...)

Pentru meciul din seara asta, pe care l-am câștigat datorită lui (n.r. Edjouma), pentru că a avut luciditate la mijlocul terenului, pentru asta îi voi prelungi contractul”, a spus Becali la Prima Sport.

