Reactia FRF si FCSB dupa ce meciul din Cupa a fost ANULAT: "Cazul va fi inaintat Comisiei de Disciplina!" 

Meciul dintre Gloria Buzau si FCSB a fost anulat dupa ce echipa din Liga 2 a descoperit 13 cazuri de Covid-19.

Anuntul a fost facut pe site-ul oficial al Gloriei Buzau, iar ulterior si FCSB si Federatia Romana de Fotbal au reactionat.

FRF a emis un comunicat prin care a anuntat situatia partidei, dar si faptul ca decizia in ceea ce priveste meciul va fi luata in cadrul Comisiei de Disciplina a FRF.

"Federatia Romana de Fotbal anunta ca partida de la Buzau nu se va mai desfasura, dupa ce clubul Gloria Buzau a informat FRF ca nu va putea evolua din cauza cazurilor de COVID-19.

Vineri seara, SCM Gloria Buzau a informat Federatia Romana de Fotbal ca se afla in incapacitatea de a evolua in saisprezecimile de finala ale Cupei Romaniei. Formatia din Buzau ar fi trebuit sa intalneasca pe FCSB luni seara, dar a anuntat ca nu va putea evolua din cauza cazurilor de COVID-19.

Cazul va fi inaintat Comisiei de Disciplina a FRF care va lua o decizie in ceea ce priveste aceasta partida", a comunicat FRF pe site-ul oficial.

FCSB a anuntat si ea prin intermediul unui comunicat pe pagina oficiala de Facebook ca meciul nu se mai joaca.

"Meciul din Cupa nu se va mai juca!

Federatia Romana de Fotbal a anuntat, vineri seara, ca partida din saisprezecimile Cupei Romaniei, dintre SCM Gloria Buzau si FCSB, nu se va mai disputa.

Aceasta decizie a venit in urma situatiei aparute la la SCM Gloria Buzau, care a raportat ca se afla in incapacitatea de a evolua in acest joc, din cauza numarului ridicat de infectari cu virusul SARS-Cov-2.

Cazul va fi inaintat Comisiei de Disciplina a FRF, care va lua o decizie in ceea ce priveste aceasta partida.

Astfel, pentru ros-albastri, care sunt detinatorii en-titre ai Cupei Romaniei, urmatorul joc va fi cel din etapa a 12-a a Ligii 1, de sambata viitoare (Arena Nationala), impotriva celor de la UTA Arad", se arata in comunicatul FCSB.