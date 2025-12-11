Lindon Emerllahu (23 de ani), mijlocașul de la CFR Cluj, a stârnit interesul campioanei României, dar o echipă din Ucraina a intrat ”pe fir” și i-a luat fața FCSB-ului.



Kosovarul ar urma să ajungă la Polissya Zhytomyr, care oferă 1,5 milioane de euro, dar și un salariu de 500.000 de euro pentru jucător. Nu sunt cifre care ar depăși posibilitățile FCSB-ului, dar este greu de crezut că Gigi Becali ar fi pus atât la bătaie pentru Emerllahu.



Mihai Stoica, despre Emerllahu



Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a dezvăluit că nu s-a mai purtat nicio discuție internă pe această temă. Cel mai probabil, pista ”Emerllahu la FCSB” a picat.



”(n.r. Emerllahu mai era o ţintă pentru FCSB?) Nu s-a mai purtat nicio discuţie legată de Emerllahu. Nici nu ştiu. Acum aud că ar pleca. Am auzit şi ştiam de la Florin Cernat că sunt interesaţi de Emerllahu (n.r. - cei din Ucraina).



Pe de altă parte, ştiam că el nu este interesat să meargă în Ucraina. Ştiam de mult timp”, a spus MM Stoica, la Prima Sport.



Recent, s-a zvonit că mijlocașul ar putea ajunge și în Anglia. Firma de impresariat care îl reprezintă pe Emerllahu are mai multe legături cu fotbalul englez, ceea ce ar putea cântări decisiv în stabilirea viitoarei destinații pentru internaționalul kosovar.

