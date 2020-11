Eroul Stelei de la Sevilla nu a fost invitat la inaugurarea noului stadion: "Va spun sincer ca ma duceam!" Ce spune Duckadam despre posibilitatea ca FCSB sa revina in Ghencea

Vineri a fost inaugurat noul stadion din Ghencea, care a costat 95 de milioane de euro.

La acest eveniment au fost invitati foarte multi oameni importanti din fotbalul romanesc, legende ale Stelei si nu numai, dar a lipsit omul providential al finalei din 1986 de la Sevilla, Helmuth Duckadam.

Fostul portar a declarat pentru ProSport ca ar fi participat la aceasta ceremonie, in cazul in care a fost invitat: "Azi am aflat si eu ca se face aceasta inaugurare sau ce actiune este in Ghencea. Sincer, daca eram invitat, va spun sincer ca ma duceam si eu".

Cel mai probabil, motivul pentru care eroul Stelei de la Sevilla nu a fost invitat la inaugurarea noului stadion din Ghencea este legat de activitatea pe care acesta a desfasurat-o timp de 10 ani la FCSB, unde a ocupat pozitia de presedinte de imagine.

Mai mult decat atat, Duckadam a sustinut in multe randuri ca echipa lui Gigi Becali este adevarata Steaua si s-a dezis astfel de Clubul Sportiv al Armatei Steaua.

Totodata, fostul portar a declarat ca este de parere ca FCSB are dreptul de a juca pe noul stadion Steaua, intrucat acesta este construit din bani publici.

"Voi spune în continuare că FCSB este Steaua. Consider că și echipa lui Gigi Becali are dreptul să joace pe acest stadion, cum vor avea toate echipele care plătească. Nu are rost să facem în Ghencea… circul care este la Craiova.

Stadionul este făcut din pani publici și nu ne trebuie scandal. O să vedeți că, până la urmă, și la Craiova o să se găsească înțelegere, iar echipa domnului Mititelu o să fie lăsată să joace pe acel stadion. Așa o să fie și în Ghencea. Nu avem nevoie de scandal în vremurile acestea", a declarat Duckadam sursei citate.