Partida din Europa League dintre FCSB și Feyenoord Roterdam, LIVE TEXT pe Sport.ro.

FCSB - Feyenoord

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 22:00, FCSB o întâlnește pe Arena Națională pe Feyenoord Rotterdam în grupa unică din Europa League.

Roș-albaștrii se află pe locul 31 în clasamentul fazei ligii din Europa League și au doar 3 puncte după 5 partide.

Nici Feyenoord nu o duce prea bine: se află pe locul 30 în clasamentul din EL, la egalitate de puncte cu FCSB.

Absenții lui FCSB: campioana are doar 14 jucători în lot, spune Mihai Stoica

FCSB are probleme mari la nivelul jucătorilor disponibili pentru meciul de pe Arena Națională, iar Mihai Stoica a dezvăluit că roș-albaștrii vor avea doar 14 jucători în lot pentru partida cu olandezii.

Președintele Consiliului de Administrație a vorbit și despre șansele de calificare în play-off-ul Europa League ale FCSB-ului și a îi este clar că formația campioană a României trebuie să își câștige toate cele trei meciuri rămase.

„Suntem vreo 14. Dacă sunt 14, trei o să fie pe bancă, dar e ok. Avem în fiecare compartiment câte un jucător care poate să intre. Trebuie să bați toate echipele ca să câștigi. Dacă bați Feyenoord în condițiile astea, orice e posibil.

Poți să bați și la Zagreb, poți să o bați și pe Fener, dar șansele sunt minime. A fost o echipă anul trecut care a rămas acasă cu 11 puncte. Cu 10 puncte nu te califici”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Pe lângă Darius Olaru, suspendat, antrenorul principal Elias Charalambous a anunțat că o altă absență va fi cea a lui Daniel Bîrligea, în continuare accidentat.

Siyabonga Ngezana s-a refăcut după problemele medicale acuzate la derby-ul cu Dinamo, în timp ce David Miculescu este incert.

"Ngezana este sută la sută pregătit, este bine. Bîrligea, cu siguranță OUT. Miculescu are șanse mici, dar vom vedea la antrenament, după ce va fi consultat de medic", a spus Charalambous.

"E ultima șansă!" Charalambous a anunțat ce se întâmplă cu Ngezana, Miculescu și Bîrligea înainte de FCSB - Feyenoord

Feyenoord vine la București după ce a spulberat-o în ultima etapă de campionat pe Zwolle, scor 6-1. Echipa lui Robin van Persie, pe locul 2 în Eredivisie, are însă un parcurs modest în Europa League, unde a strâns doar 3 puncte în 5 meciuri, la fel ca FCSB.

La conferința de presă, Elias Charalambous a dezvăluit că l-a admirat pe fotbalistul Robin van Persie, acum antrenor la Feyenoord, însă a mutat imediat discuția spre situația complicată a celor de la FCSB. 

"Van Persie este un nume mare în fotbal. Eu sunt fan Arsenal, iar Van Persie mi-a plăcut mereu ca jucător. Acum, asta nu contează, ci contează ce fac echipele noastre. Vom trata meciul cu seriozitate. Este poate ultima noastră șansă pentru a obține puncte și a rămâne cu șanse de calificare în următoarea fază din Europa League.

Feyenoord este o echipă care are un stil de joc ofensiv. Echipelor olandeze le place să joace ofensiv, într-un sistem 4-3-3. Au calitate individuală. I-am analizat. Am văzut că ambele extreme sunt foarte rapide unu contra unu", a spus Charalambous.

Clasamentul LIVE din Europa League

Clasamente oferite de Sofascore
