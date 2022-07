Vlad Rusu era considerat, la finalul anilor 2000, unul dintre cei mai talentați tineri atacanti din România și viitorul vârf al naționalei. Debutant în Liga 1 în 2008, când echipa națională era calificată la Campionatul European și CFR Cluj făcea senzație în grupele Champions League, învingând pe AS Roma chiar pe Stadio Olimpico, fostul jucător a prins în activitate toată decăderea fotbalului românesc și crede că majoritatea fotbaliștilor actuali ar trebui să își mai ia un serviciu, pentru a putea trăi decent. La ultima sa echipă, Rusu nu a fost plătit timp de aproape un an și jumătate și a strâns restanțe salariale de zeci de mii de euro, imposibil de recuperat după ce patronul a băgat clubul în insolvență.

"Râdeam de Islanda, Feroe, Gibraltar, dar am ajuns la nivelul lor"

"Râdeam de Islanda, Feroe sau Gibraltar, unde jucătorii se duceau ziua la serviciu și veneau seara la antrenament. La noi, sunt câteva echipe care au bugete ok pentru România și unde se dau banii la timp, dar, de la jumătatea Ligii 1 în jos, am ajuns clar la nivelul lor. Nu de acum, de câțiva ani e amatorism pur în România. Majoritatea cluburilor supraviețuiesc de pe o zi pe alta. E un haos total, la multe cluburi se cheltuie mult mai mult decât își permit, de două - trei ori mai mult, nu se ține cont de nimic. Nu ar trebui să ne mai mirăm că se ajunge la insolvență, faliment și umilințe în cupele europene.

Ar trebui să tragem linie, să vedem ce cheltuieli ne putem permite și să ne încadrăm în bugete. Poate că și LPF ar trebui să pună un plafon salarial, care să se depășească doar dacă depui garanții. Dacă vrem să progresăm, trebuie ca FRF și LPF să nu mai țină cont doar de ce spun și vor conducătorii. Înțeleg că ei votează și ești dispus la compromisuri, dar atunci nu te mai plânge de rezultate. Fotbalul românesc nu înseamnă doar patroni, înseamnă și jucători, și juniori, și antrenori, și arbitri, și suporteri. Jucătorii se plâng de ani de zile de situație, dar nu îi bagă nimeni în seamă. Cât timp patronii sunt singurii cu drept de vot, nu cred că se va rezolva vreo problemă majoră. Cred că decăderea va continua", prezice Rusu.

La ultimul club nu a fost plătit timp de un an și jumătate!

Rusu s-a retras din fotbal având să primească restanțe salariale de zeci de mii de euro de la Viitorul Pandurii Tg. Jiu (Liga 2), adică salariul pe aproape un an și jumătate. "Cum se ajunge la asemenea datorii? În cazul, meu, dar sunt mulți în situația asta, nu s-au plătit salariile o lună, două, trei. Am depus memoriu, apoi am depus alte memorii, pentru că s-au strâns alte patru-cinci luni. Restanțele s-au strâns, am tot depus memorii pe care le-am câștigat, am ajuns la memorii câștigate de 20-30.000 de euro.

Patronul de acolo a văzut că am câștigat la comisii, eu și alți trei-patru colegi, a constatat că are să ne dea niște sume de bani destul de mari și a recurs la intrarea în insolvență. Ca să scape de absolut toate datoriile, pentru că în România legea insolvenței este făcută numai în favoarea patronilor și cluburilor. Ca să nu mai zic că în fotbalul românesc se face discriminare, jucătorii străini părăsesc echipele, merg la FIFA și au câștig de cauză, în timp ce românii stau cu lunile sau cu anii prin comisiile FRF. Nu s-a explicat niciodată de ce a fost făcut regulamentul de asemenea natură, dar putem să bănuim. Românii stau neplătiți 6-9-12 luni, nu se întâmplă nimic cu acei patroni, își văd în continuare de activitate.

Se consideră un norocos pentru că a strâns restanțe pentru doar 10% în carieră

Din punctul meu de vedere, cluburile care își bat joc așa de angajați și scapă de datorii cu o așa-zisă insolvență, ar trebui trimise în Liga 5 sau Liga 6, ultima posibilă. Nu doar că nu li se întâmplă nimic, dar sunt lăsați să și promoveze. Ne mai mirăm că există cluburi în Liga 1 care abia termină sezonul sau că îl termină cu -40 sau -50 de puncte. La Comisii, termenul până când ai o decizie este de o lună și jumătate până la trei luni. Eu înțeleg că sunt foarte multe cazuri, sunt mii de cazuri, dar trebuie schimbat regulamentul.

Eu sunt un jucător norocos, pentru că, în cariera întinsă pe 16 ani de zile, am restanțe salariale de doar 10%, adică am fost plătit pentru activitatea mea cam 90%. Eu am avut neșansa doar în ultimii doi ani, dar am avut colegi care au legat echipe la rând, care intrau în insolvență și în faliment sau de unde plecau cu restanțe de mai multe luni. Dacă strângi patru-cinci ani legați cu asemenea experiențe, îți cam vine să te apuci de altă meserie. Să renunți la fotbal și să-ți vezi de viață", a precizat acesta.

Spune că nu VAR-ul era prioritatea fotbalului românesc, ci garanțiile financiare cerute cluburilor

Vlad Rusu nu a înțeles frenezia cu care s-a cerut implementarea VAR în Liga 1, când problema principală ar fi alta. "Am văzut mulți antrenori și conducători care s-au tot plâns că principala problemă a fotbalului românesc era absența VAR. Nu cred că, în situația actuală, VAR-ul era o prioritate în România, pentru că a venit cu alte costuri, s-au tăiat bani din altă parte. Eu cred că lucrul cel mai necesar este introducerea garanției financiare pentru cluburi. Aș vrea să văd că FRF și LPF încep o consultare pentru introducerea acestor garanții, despre care se vorbește de 10 ani și nu se face nimic. Cred că fiecare club trebuie să arate că are banii necesari să plătească măcar un salariu lunar al jucătorilor, dacă nu mai mult. 'Din 12 luni, un salariu îl am și eu pus deoparte de club, ca să nu muncesc degeaba!'.

Eu am debutat la seniori în 2008, echipa națională era calificată la Campionatul European, CFR Cluj învingea pe AS Roma și făcea egal cu Chelsea în grupele Champions League, nu ne făceam de râs în cupele europene. Sunt multe cauze pentru care CFR a ajuns de la victorie pe Olimpico la eliminare în primul tur preliminar. Dacă Dan Petrescu, antrenorul campioanei, spune de trei-patru ori într-o conferință de presă că fotbalul românesc este un dezastru, e clar că există o problemă mare. Campioana României în ultimii cinci ani e eliminată de o echipă ca Pyunik, aici se termină orice discuție. Reformele făcute de FRF ori au fost greșite, ori trebuie altele, mai radicale.

Sunt foarte mulți așa-ziși patroni din România, care sunt total neaveniți în acest fenomen. Vin să-și facă reclamă sau nu știu de ce vin. Cum este și cazul acestui individ de la Viitorul Pandurii. Dacă lumea dă un search pe internet, se poate lămuri că este un milionar de carton. Ca să fii patron de club ar trebui să arăți că ai banii, înainte să fii acceptat în fotbal", a conchis fostul atacant.

Vlad Rusu (32 ani / 192cm) a evoluat ca atacant la FCSB și FCSB II (2008-2011), FC Viitorul Constanța (2011-2014, 2016), FC Clinceni (2014), Academica Argeș (2014-2015), Petrolul Ploiești (2015), Beerschot Wilrijk (2016-2017), Luceafărul Oradea (2017-2018), Viitorul Pandurii Tg. Jiu (2018-2020, 2021-2022), Turris Turnu Măgurele (2020) și SSC Farul Constanța (2021). Are selecții la naționalele U17, U19 și U21 are României și a fost golgheterul Ligii 2, în sezonul 2017-2018.

Text și foto - Gabriel Chirea