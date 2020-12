EXCLUSIV | Decizie incredibila a conducerii lui CFR Cluj! S-a decis cine va antrena echipa pana la finalul anului si e o mare surpriza

Dupa ce s-a ajuns la o intelegere cu Dan Petrescu pentru rezilierea contractului, au fost vehiculate mai multe nume de antrenori pentru inlocuirea sa, dar conducerea a facut o alegere surprinzatoare.

Dan Petrescu a renuntat la postul de antrenor al lui CFR Cluj, dupa ce a castigat titlul in ultimele trei sezoane de Liga 1, reusind sa califice echipa in doua editii consecutive in grupele Europa League. Insa, in ultimele luni, a aparut o uzura in relatia tehnicianului cu jucatorii si cu oficialii clubului, antrenorul plangandu-se de calitatea lotului si de lipsa investitiilor consistente in transferuri, in timp ce fotbalistii au inceput sa resimta discursul dur al antrenorului, dar si metodele spartane de antrenament, iar conducatorii au constatat ca nu mai pot sustine mult timp remuneratia lui Petrescu, considerata imensa pentru nivelul Ligii 1.

In ultimele zile, s-au vehiculat mai multe nume importante pentru inlocuirea sa, printre acestea cele ale lui Adrian Mutu, Edi Iordanescu, Vasile Miriuta, Cosmin Contra, Mircea Rednic, Jorge Costa, Dusan Uhrin, Victor Piturca, Paulo Duarte sau Laszlo Balint, dar acestia fie nu au putut sa rupa angajamentele in curs, fie nu au fost pe placul vestiarului si conducerii, fie au pus conditii considerate prea dure, fie au ajuns la intelegeri cu alte cluburi. De asemenea, unii nu au dorit sa preia conducerea echipei acum, cu doar cateva saptamani inaintea incheierii meciurilor din 2020, cu partidele importante la orizont (TSKA Sofia si Young Boys - in Europa League / Poli Iasi, FCSB, Dinamo, Craiova - in Liga 1), care ar putea strica calculele pentru tot sezonul, in timp ce conducerea a considerat perioada prea scurta pentru gasirea unui antrenor de calitate, in conditiile dorite de oficialii clubului.

Conform informatiilor Sport.ro, pe banca la cele sase meciuri ramase de jucat in acest an vor sta cei din staff-ul lui Dan Petrescu. Echipa va fi condusa pana la finalul lui 2020 de antrenorii Valeriu Bordeanu (licenta PRO UEFA), Costin Curelea (licenta A UEFA), Cristian Moldovan (antrenor cu portarii), Cristian Dragota si Bogdan Aldea (preparatori fizici), jucatorii cu experinta din lot urmand sa fie folositi pentru a tine eficient sub control vestiarul. Echipa a mai fost pregatita in aceasta formula, la finalul campionatului trecut, cand "Bursucul" a fost infectat cu coronavirus, chiar in meciurile decisive pentru apararea titlului de campioana in Liga 1, in victoriile cu FCSB (2-0) si CSU Craiova (3-1), cand s-a observat o descatusare fata de jocul foarte tacticizat impus de Petrescu.

Cum, in acest final de an, Petrescu a acuzat o stare de uzura psihica si usoare probleme de sanatate, fiind tot mai irascibil si cu un discurs tot mai radical, conducerea lui CFR Cluj spera ca, prin pastrarea colaboratorilor sai pentru meciurile ramase, sa aiba parte de relatiile interumane, disciplina si profesionalismul staff-ului sau, fara presiunea pusa suplimentar asupra jucatorilor de catre cel considerat cel mai dur antrenor roman. De asemenea, conducerea considera oricum ca mare parte din munca buna din ultimele trei sezoane a fost rezultatul unui efort colectiv, nu exclusiv a lui Petrescu. In plus, staff-ul lui Petrescu nu pierde un posibil angajament banos, pentru ca Petrescu a anuntat ca are nevoie de o luna de pauza, pentru a sta alaturi de familie de sarbatori si a-si incarca bateriile, abia apoi fiind disponibil pentru semnarea unui contract cu o echipa din tarile arabe, care i-a oferit o intelegre extrem de avantajoasa din punct de vedere financiar.