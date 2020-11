CFR Cluj - AS Roma, LIVE TEXT de la ora 22:00 | Fara Vinicius si Deac, CFR spera intr-o minune! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din campionatele de top pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

CFR Cluj intalneste in aceasta seara, pe teren propriu, AS Roma, in meciul din a 4-a etapa a grupelor Europa League.

Campioana Romaniei vine dupa un rezultat negativ in Liga 1, 0-1 cu UTA Arad, echipa lui Dan Petrescu fiind afectata de absentele cauzate de accidentarile si de Covid-19. CFR Cluj va incerca sa-si ia revansa in fata Romei fara Vinicius, Cestor, Deac si Hoban.

De cealalta parte, AS Roma este neinvinsa in ultimele 10 etape, impunandu-se cu 5-0 in fata CFR-ului in meciul tur, si are jucatori care se afla intr-o forma de exceptie. Cu toate astea, antrenorul italienilor are probleme in aparare, avand 6 fundasi indisponibili, lucru de care campionii Romaniei ar putea sa profite.

Dan Petrescu spera ca echipa lui sa faca o figura frumoasa, dar a declarat ca adversara din aceasta seara este extrem de puternica, antrenorul fiind de parere ca AS Roma va reusi sa castige titlul in Italia in acest sezon.

Dupa 3 etape, CFR Cluj este pe locul 3 in grupa A din Europa League, fiind la egalitate de puncte cu Young Boys, 4. AS Roma este lider, cu 7 puncte, in timp ce pe ultima pozitie a clasamentului se afla TSKA Sofia, 1 punct.

Meciul dintre CFR Cluj si AS Roma este programat de la ora 22:00 si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Echipele probabile:

CFR Cluj: Balgradean - Susic, Ciobotariu, Burca, Camora - Itu, Djokovic, Paun - Rondon, Debeljuh, Pereira

AS Roma: Pau Lopez - Bruno Peres, Cristante, Juan Jesus, Calafiori - Villar, Diawara - Carles Perez, Pellegrini, Pedro - Borja Mayoral