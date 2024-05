Dinamo a terminat, în cele din urmă, cu bine sezonul de Superliga României, chiar dacă a jucat baraj de menținere cu FK Csikszereda.

Va continua în prima divizie, după 2-0 la general (2-0 în tur și 0-0 în retur) cu formația din Miercurea Ciuc, dar în această pauză competițională trebuie să facă o analiză atentă a lotului, dar și a antrenorului care va fi anunțat, dacă va fi păstrat Zeljko Kopic sau dacă va veni alt principal

Tibor Selymes, fostul fundaș stânga de la Dinamo și Anderlecht, sfertfinalist cu naționala la Cupa Mondială din 1994, din Statele Unite ale Americii, a fost întrebat la Poveștile Sport.ro cum cataloghează evoluția ”câinilor”.

Tibor Selymes are un regret, că nu a antrenat până acum Dinamo

Campion cu Dinamo și Anderlecht Bruxelles, fostul fundaș stânga care a început fotbalul la FC Brașov a vorbit și despre zilele magice din SUA și despre începuturile sale în fotbal.

Tibi, ultima dată antrenor la Știința Miroslava, a jucat pentru România la trei turnee finale: Mondialul din Statele Unite, Campionatul European din 1996 și Mondialul din Franța, dar are și cel puțin un regret după ce s-a retras din cariera de fotbalist și a început-o pe cea de antrenor.

Regretă că nu a pregătit Dinamo până acum, deși în vara lui 2013 era ca și înțeles cu conducerea de la acel moment. Până la urmă însă, a preluat Săgeata Năvodari.

”Regretul meu este că nu am antrenat Dinamo! Am avut o discuție cu ei, eram aproape să ne înțelegem, dar după nu ne-am mai înțeles. Am plecat în cele din urmă la Năvodari dacă îmi aduc bine aminte. Tot în prima ligă, dar la Năvodari.

Am urmărit Dinamo, sunt dinamovist sută la sută! Am urmărit Dinamo și, din punctul meu de vedere, se întâmplă ceva ce nu e bine! Să fii trei ani acolo, la retrogradare, mi se pare că e ceva ce nu se face bine.

(N.r. – Despre jucătorii pe care i-a antrenat în carieră) Erau mulți jucători care mi-au plăcut foarte mult, dar nu au putut face pasul spre performanță. Se pierdeau în timp. Cred că îți trebuie mai multă dăruire, mai multă muncă. Cred că la noi jucătorii nu știu ce înseamnă cu adevărat cuvântul muncă. Trebuie să muncești foarte mult să ajungi sus”, a spus Selymes.

Tibor Selymes, component al Generației de Aur

De-a lungul carierei de jucător, Tibor Selymes a evoluat pentru echipele FC Brașov, Dinamo, Brugge, Anderlecht, Standard Liege (toate trei din Belgia), Haladas, Debrecen (ambele din Ungaria) și AEL Limassol (Cipru).

Ca antrenor a activat în România, la Sportul Studențesc, Astra, FCM Târgu Mureș, Dinamo 2, Oțelul Galați sau Petrolul, dar are și două echipe în Ungaria, Sopron și Kaposvar. Ultima dată a antrenat în Liga 3, pe Știința Miroslava.