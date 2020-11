CFR Cluj - UTA Arad, LIVE TEXT de la ora 20:00 | CFR se poate apropia la un punct de Craiova! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din Liga 1 pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

CFR Cluj si UTA Arad se infrunta in cel mai important meci al zilei din Liga 1.

In acest moment, dupa 10 etape, campioana en-titre a Romaniei este pe locul 3, avand 21 de puncte, iar UTA ocupa a 7-a pozitie in clasamentul Ligii 1, cu 14 puncte.

CFR Cluj a obtinut in acest sezon 6 victorii, cu Academica Clinceni (2-1), FC Hermannstadt (1-0), Astra Giurgiu (2-0), FC Botosani (2-1), FC Voluntari (1-0) si FC Arges (2-0), 3 remize, in compania celor de la Sepsi Sf. Gheorghe (0-0), Chindia Targoviste (0-0) si FC Viitorul (1-1), si o infrangere, in fata celor de la Gaz Metan Medias (1-2).

De cealalta parte, aradenii au 3 victorii, cu Dinamo (1-0), Chindia Targoviste (1-0) si FC Botosani (3-2), 5 remize, cu FC Viitorul (1-1), FC Voluntari (0-0), FC Arges (1-1), Academica Clinceni (0-0) si FC Hermannstadt (1-1), si doua infrangeri, suferite in fata celor de la Poli Iasi (2-3) si Gaz Metan Medias (1-3).

In trecut, cele doua echipe s-au mai intalnit de 5 ori in meciuri directe, CFR Cluj impunandu-se in 4 partide, iar UTA castigand cealalta partida.

Duelul dintre CFR Cluj si UTA Arad este programat de la ora 20:00 si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Echipele probabile:

CFR Cluj: Balgradean - Susic, Ciobotariu, Burca, Latovlevici - Itu, Hoban, Djokovic - Deac, Debeljuh, Paun

UTA Arad: Iacob - Tomozei, Benga, Albu, Rumbullaku - Isac, Rosu - Tescan, Rus, Ursu - Hora