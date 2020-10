Ce antrenori sunt pe lista scurta de inlocuitori pentru Contra. "SMURD" Multescu si Emil Ursu vs. antrenori spanioli cu nume 

Cosmin Contra a inregistrat 1 victorie, 1 egal si 5 infrangeri pe banca lui Dinamo si doar o minune il mai poate mentine in functie.

Desi, in mod public, Cosmin Contra beneficiaza inca de increderea patronului Pablo Cortacero si a spaniolilor din conducerea lui Dinamo, se pare ca acestia asteapta ca antrenorul sa isi dea singur demisia pentru a nu fi obligati sa il compenseze financiar, in timp ce tehnicianul spera ca rezultatele sa se imbunatateasca si asteapta ca noul actionariat sa isi plateasca datoriile acumulate in ultimele doua luni si jumatate, pentru a detensiona atmosfera in cadrul lotului. "Mai avem meciuri in continuare, mai sunt foarte multe puncte in joc. E clar ca fiecare infrangere face ca urmatorul meci sa fie o finala. Nu stiu daca exista rabdare din partea conducerii. Sunt riscurile meseriei si o stiu foarte bine. Rezultatele te tin in functie", a spus si tehnicianul, care incepe sa resimta serios presiunea rezultatelor.

GIGI MULTESCU SI EMIL URSU, SOLUTIILE DE AVARIE

Contra este tinut, deocamdata, in functie, pentru ca ar trebui sa primeasca o suma de bani consistenta pentru rezilierea contractului, dar si pentru ca eventuala sa concediere ar provoca un val de proteste din partea galeriei dinamoviste, al carui logo "DDB" a fost deja scos de pe tricourile de joc. Pe langa rezultatele slabe, noua conducere dinamovista ar fi nemultumita si de faptul ca fostul selectioner nu s-a aratat public foarte atasat de proiectul spaniolilor si a cerut in numeroase ocazii plata salariilor restante. Se pare ca oficialii spanioli ar fi alcatuit si o lista cu posibili inlocuitori pentru Contra, pentru cazul in care rezultatele inregistrate vor continua sa fie slabe si cele doua parti ajung la o solutie de despartire amiabila.

O solutie temporara ar fi repunerea in functie a lui Gigi Multescu (68 ani), care a ramas in cadrul clubului ca sef al departamentului de scouting, cel supranumit "SMURD" putand sa fie din nou numit antrenor al "cainilor", pentru a cincea oara in cariera, pana la parafarea intelegerii cu un tehnician spaniol. De asemenea, spaniolii au la indemana si promovarea lui Emil Ursu (56 ani), antrenorul echipei secunde si posesor de licenta PRO, fie singur, fie ca secund al lui Multescu. Fostul mijlocas al Victoriei Bucuresti a mai antrenat in Liga 1 pe Concordia Chiajna, in 2016, ca interimar, intre plecarea lui Emil Sandoi si venirea lui Dan Alexa, reusind chiar o victorie impotriva FCSB.

PE LISTA SPANIOLILOR SE GASESTE UN FOST COLEG AL LUI HAGI LA BARCELONA!

Solutiile pe termen lung ale lui Cortacero si Collado includ cateva nume cu greutate in fotbalul spaniol, cap de lista fiind Jose Luis Oltra (51 ani), fost antrenor la Santander, Tenerife, Granada, Cordoba, Mallorca sau Deportivo La Coruna, pe care afaceristul iberic l-a anuntat ca posibila achizitie si in perioada cand negocia preluarea clubului Almeria. Urmatorii sunt Eusebio Sancristran (56 ani), fost jucator la FC Barcelona, Valladolid si Celta Vigo, care le-a antrenat pe Celta, Real Sociedad si Girona, fiind si secundul lui Frank Rijkaard la Barcelona, Lucas Alcaraz (54 ani), care are o cariera de 25 de ani in antrenorat, la echipe precum Granada, Levante, Santander, Almeria, Zaragoza sau nationala Algeriei, dar si Juan Carlos Garrido (51 ani), care a antrenat in ultimele doua sezoane in Tunisia si Maroc, pe Etoile de Sahel si Wydad Casablanca. Dar acestia ar cere garantii financiare si plati anticipate, pentru a accepta o destinatie fotbalistica exotica ca Romania.

LOT SCHIMBAT DIN TEMELII, REZULTATE DEZASTRUOASE PENTRU CONTRA

In actualul mandat, Cosmin Contra a invins Gaz Metan Medias (3-1), a remizat cu FC Botosani (1-1) si a pierdut cu Chindia (0-1), UTA (0-1), FCSB (2-3), Craiova (0-1) si Sepsi (0-2). Desi au existat si cateva greseli de arbitraj, care au viciat unele rezultate finale, prestatia echipei a inceput sa fie din ce in ce mai palida, in ciuda lotului considerat peste nivelul mediu al Ligii 1. Pana la finalul anului 2020, Dinamo mai trebuie sa joace cu Astra (31 octombrie), Viitorul (7 noiembrie), Voluntari (21 noiembrie), FC Arges (5 decembrie), Poli Iasi (12 decembrie), CFR Cluj (16 decembrie) si Clinceni (19 decembrie), plus unul sau doua meciuri in Cupa Romaniei.

"Cainii" ocupa acum locul 14 in Liga 1, cu doar 5 puncte acumulate in 8 etape. Antrenorul Cosmin Contra mai are timp pana la jumatatea lunii decembrie pentru a duce echipa mai sus de locul 10, dar nu la o distanta mai mare de trei puncte fata de locul al saselea, ultimul care califica in play-off. In acest moment, pe pozitia la care tanjeste Dinamo se afla UTA (8 meciuri) si Chindia (8 meciuri), ambele cu cate 11 puncte, dar ele pot fi depasite de Hermannstadt, care are 10 puncte si mai are de jucat meciul cu FCSB.