Il vor pe "ANIMALUL" care l-a socat pana si pe Mourinho! Revenire surpriza pregatita de CFR Cluj! Propunere de ultima ora: la cine se gandesc acum sefii campioanei

CFR este in cautare de antrenor dupa despartirea de Dan Petrescu.

Au fost vehiculate mai multe nume de posibili inlocuitori ai lui Petrescu, printre care Edi Iordanescu, Adrian Mutu sau Vasile Miriuta.

In contextul in care Mutu nu este lasat de FRF sa plece de la nationala U21, iar Miriuta nu este dorit de toti actionarii clubului, se parea ca Iordanescu avea cele mai mari sanse sa preia echipa din Gruia.

Insa se pare ca lucrurile au luat din nou o intorsatura neasteptata. Conform ProSport, oficialii campioanei incearca readucerea pe banca tehnica a portughezului Jorge Costa, actualul antrenor de la Gaz Metan.

Revenit in aceasta toamna in Liga 1 dupa experienta din sezonul 2011-2012 de la CFR, Costa a avut un inceput mai greu de sezon la Medias, dar in ultimele saptamani a reusit rezultate foarte bune, inclusiv o victorie la pe terenul clujenilor, scor 2-1.

Sursa citata informeaza ca oficialii campioanei vor avea o intalnire cu portughezul cu o zi inainte de meciul de Europea League cu TSKA Sofia.

Jorge Costa a antrenat pe CFR in sezonul 2011-2012, sezon in care clujenii au castigat cel de-al treilea titlu din istorie. Portughezul nu a terminat insa campionatul pe banca echipei, fiind inlocuit pe 9 aprilie 2012 cu Ioan Andone.

Cariera de fotbalist a celui poreclit 'Animalul' este mult mai impresionanta insa decat cea de antrenor. Costa a fost capitanul echipei lui FC Porto care a castigat trofeul UEFA Champions League in 2004, dupa o finala castigata cu 3-0 in fata lui AS Monaco.