Ajunge Contra la CFR Cluj, impreuna cu cei mai buni jucatori ai lui Dinamo? Fotbalistii si actionarii clujenilor nu il vor pe Mutu antrenor

Cosmin Contra a anuntat ca vrea sa plece de la Dinamo fara sa solicite despagubiri, ultima zi de munca urmand sa fie 2 decembrie. Pe 3 decembrie, CFR Cluj are meci in grupele Europa League, contra lui TSKA Sofia.

Dupa ce actionarul Pablo Cortacero a anuntat ca vrea sa il concedieze pe Cosmin Contra din cauza declaratiilor publice in care a vorbit in termeni duri despre restantele salariale si lipsa investitiilor de la Dinamo, antrenorul a declarat ca va pleca singur, fara sa mai doreasca sa incaseze banii cuveniti din clauza de reziliere de 300.000 de euro. Anuntul a fost facut, dupa ce a calificat echipa in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, eliminand Viitorul (3-0), si a obtinut patru puncte din meciurile cu Astra (1-1) si FC Voluntari (3-0) din Liga 1. Contra si-ar fi dat acordul sa rupa intelegerea cu Dinamo, iar 2 decembrie ar urma sa fie ultima sa zi de lucru.

In aceste conditii, sefii spanioli ai lui Dinamo ar scapa de plata despagubirilor, iar fostul selectioner al Romaniei ar fi disponibil rapid pentru un nou angajament. In acest moment, cel mai important loc liber din fotbalul romanesc este postul de antrenor la CFR Cluj, campioana Romaniei din ultimele trei sezoane. Desi s-a scris ca Adrian Mutu este favorit pentru acest post, se pare ca mai multi jucatori importanti si actionari clujeni nu il doresc pe "Briliant" in functia de antrenor, considerand ca nu are experienta necesara ca sa gestioneze un vestiar complicat si pregatirea unei echipe cu pretentii, in timp ce Razvan Burleanu, presedintele FRF, nu ar fi fost convins sa il lase sa plece la o echipa de club, mai ales ca voia sa ii dea pe mana si nou-infiintata nationala U20.

In aceste conditii, Contra devine o solutie perfecta pentru CFR Cluj, mai ales ca poate deveni liber de contract inaintea meciului cu TSKA Sofia, din Europa League, care este programat pe 3 decembrie. Si Contra nu ar veni singur, ci impreuna cu o parte din staff-ul de la Dinamo, printre care secundul Ionel Ganea si preparatorul fizic Javi Reyes, ambii lucrand alaturi de "Gurita" si la echipa nationala a Romaniei. Cum majoritatea fotbalistilor de la Dinamo au de primit bani pe ultimele patru luni, ei pot pleca liberi de contract in perioada urmatoare si semna cu alte echipe. Printre jucatorii dinamovisti interesanti pentru clujeni, care pot fi legitimati gratuit in luna decembrie, se gasesc Paul Anton, Juan Camara, Borja Valle, Aleix Garcia, Diego Fabbrini, Isma Lopez sau Deian Sorescu.