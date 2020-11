BREAKING NEWS | BOMBA NOPTII: Petrescu ar fi fost DAT AFARA de sefii CFR-ului dupa meciul cu Poli Iasi din Cupa! URLETE LA STADION: AICI, tot ce se intampla in vulcanul de la CFR

Petrescu e din nou gata sa plece de la CFR, desi apele pareau ca s-au calmat la Cluj dupa pauza cauzata de meciurile nationalei!

23:56 Nemultumit din cauza eliminarii din Cupa, Petrescu le-a reprosat din nou oficialilor echipei lipsa solutiilor din lot. A fost o disputa verbala in toata regula la stadion, cu tipete si acuzatii de ambele parti!

23:53 Din informatiile obtinute de www.sport.ro, maine va fi tinuta o sedinta la club in care se vor analiza termenii unei despartiri. Petrescu are o clauza uriasa de reziliere a contractului cu CFR, doua milioane de euro.

23:48 Conform PRO SPORT, Dan Petrescu ar fi fost anuntat ca e DAT AFARA dupa eliminarea din Cupa Romaniei!

Lui Petrescu i s-ar fi reprosat tensiunea din lot si faptul ca nu se intelege cu mai multi dintre jucatorii din lot. Super Dan era in relatii tensionate cu sefii CFR-ului de mai multe saptamani si a incercat sa plece inainte de meciurile Romaniei din noiembrie, insa a fost atunci convins sa ramana. De aceasta data, ruptura s-ar fi produs la cererea conducerii, anunta sursa citata.

22:49 Suparat dupa infrangerea din Cupa Romaniei, Petrescu spune ca are bagajul facut si lasa decizia despartirii in mana conducerii. Super Dan spune ca e 'suparat pe toata lumea de pe planeta' si critica arbitrajul brigazii conduse de Iulian Dima. Petrescu sustine ca presiunea pusa de rivale afecteaza prestatiile arbitrilor la meciurile CFR-ului.



Cele mai importante declaratii date de Petrescu dupa CFR 0-1 Poli Iasi:

"Nu cred ca a fost un meci dezamagitor, rezultatul - da. In prima repriza, am avut doua penalty-uri clare nedate. Arbitrii nu ne mai dau penalty de foarte mult timp. Arbitrii vin la Cluj si arbitreaza adversara ca si cum ar fi campioana si pe noi ca si cum am fi pe ultimul loc. Am vazut ca cei de la Craiova vorbesc de mine in ziare si asta cred ca influenteaza. Arbitrajul a fost execrabil.

Cupa nu era prioritate pentru noi, dar imi pare rau pentru jucatori. Au dat tot ce au avut mai bun. Nu voiam sa iesim, pentru moral este foarte rau. Am vazut ca si Real a pierdut, clar ca nu e bine sa pierzi acasa. Lucrurile vor sta in continuare foarte rau, suntem descoperiti. Nu-i avem pe Omrani, pe Vinicius, pe Deac, pe Cestor, pe Hoban.

Cei care au ramas sper sa faca minuni. TSKA vine intr-un moment incredibil de greu pentru noi. M-am uitat si azi pe echipa lor. La ei nu se accidenteaza nimeni? Nu e nicio problema, nimic? Am vazut ca au batut cu 2-0 azi.

Ceva am prevestit eu acum cateva saptamani, cand am spus ca sunt prea obosit. Bagajul e facut, presiunea exista. Nu am desfacut tot bagajul. Sunt foarte suparat pe toata lumea, pe mine in primul rand. Pe toata lumea de pe planeta, toata lumea care exista! Pe toti sunt suparat.

E o perioada grea, nu prea dorm noaptea. Nici inainte nu dormeam, dar acum nici atat nu dorm. Si noaptea asta va fi una alba pentru mine!" (Digisport)