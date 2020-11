Cupa Romaniei: Poli Iasi-CFR Cluj este LIVE TEXT de la 20:30! CFR, o singura victorie in sase partide! Clujenii nu mai vor sa faca pasi gresiti

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din Cupa Romaniei pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Poli Iasi-CFR Cluj este duelul din saisprezecimile Cupei Romaniei. In ultimele sase partide disputate, Iasiul nu a castigat nicio partida, iar CFR-ul a reusit doar una, 2-0 cu FC Arges. Clujenii trec printr-o forma slaba, atat in campionat, cat si in Europa League. CFR vrea ca la aceasta partida sa profite de problemele din defensiva gazdelor, care au primit nu mai putin de 16 goluri in 5 meciuri, avand cea mai slaba aparare din Liga 1.

Pentru echipa lui Dan Petrescu, aceasta competitie nu s-a dovedit ca fiind una foarte importanta, CFR castigand ultima data Cupa in 2016, dupa o partida contra celor de la Dinamo. Se anunta o partida grea pentru CFR, care nu a reusit sa invinga in sezonul trecut pe Poli Iasi (1-2, 1-1). Partida ar fi trebuit sa se joace pe stadionul "Emil Alexandrescu" din Iasi, dar gazdele au acceptat sa mearga la Cluj datorita cerererii CFR-ului.