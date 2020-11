Primele DECLARATII ale lui Petrescu dupa plecarea de la CFR Cluj: "Se stie ca sunt dificil, au reusit sa ma suporte!" Ce planuri de viitor are antrenorul

Dan Petrescu (52 ani) s-a despartit de CFR Cluj dupa 3 ani petrecuti pe banca tehnica.

Antrenorul campioanei Romaniei a anuntat oficial despartirea de CFR Cluj, dupa ce a ajuns la un acord cu oficialii echipei pentru rezilierea amiabila.

La finalul sedintei, Petrescu a sustinut o conferinta de presa in care si-a anuntat decizia, explicand motivele sale si multumind clubului, jucatorilor si fanilor pentru perioada petrecuta aici.

"Din pacate am de facut un anunt, as vrea sa opresc speculatiile din presa, la acest nivel se intampla. Impreuna cu clubul am decis astazi rezilierea contractului pe cale amiabila, sa oprim speculatiile. Nici nu am fost demis, nici nu mi-am dat demisia. Cred ca este mai bine pentru club, pentru jucatori, pentru mine, ca in acest moment fiecare sa mearga pe drumul lui.

As vrea sa multumesc clubului CFR Cluj pentru acesti 3 ani minunati, sunt mandru si fericit de tot ce am facut aici in acesti ani. As vrea sa multumesc patronului, care a avut incredere in mine si m-a ajutat. De asemenea, as vrea sa multumesc tuturor jucatorilor, care au fost minunati in acesti ani. Se stie ca sunt un antrenor mai dificil, ei au reusit sa ma suporte atat de mult. In ultimul rand, fanilor CFR Cluj care au crezut si m-au ajutat in acesti 3 ani de zile.

Cred ca viata merge inainte, plec cu capul sus de la Cluj, sunt fericit de ce am realizat, intr-o zi sper sa ma intorc sa antrenez. Imi doresc o mini-vacanta in momentul asta, dar sunt antrenor liber, daca maine apare o oferta de nerefuzat, la cum ma cunosc, e posibil sa accept.

Trebuie sa ma linistesc si sa ma gandesc si la mine in aceasta perioada. Am dat foarte mult clubului, decat mie si familiei. Am stat foarte mult la Cluj, nici in pandemie nu am plecat de aici. Urez succes echipei si in campionat si in Europa League sa se califice mai departe", a spus Dan Petrescu la conferinta de presa.