BREAKING NEWS: BOMBA DUPA BOMBA! Mutu s-ar fi inteles cu CFR si urmeaza sa fie prezentat ASTAZI! Cutremur la Cluj dupa plecarea lui Petrescu

CFR s-a despartit luni de Petrescu, iar de azi ar putea avea un nou antrenor!

Conform Gazetei Sporturilor, Mutu s-a inteles cu Nelutu Varga si ii va lua locul lui Petrescu pe banca CFR-ului! Prezentarea s-ar putea desfasura chiar astazi! CFR i-a cerut lui Mutu sa ia rapid o decizie, avand in vedere ca pe clujeni ii asteapta in doar doua zile partida cu TSKA Sofia din grupele Europa League, vitala pentru a pastra vii sperantele de calificare in primavara europeana.

Desi Burleanu a infirmat luni seara orice negociere intre Mutu si CFR, 'Briliantul' si-ar fi rezolvat situatia cu nationala U21.



La nivel de club, CFR ar fi cea mai importanta provocare din cariera de pana acum a lui Mutu. Ca antrenor, Adrian, 41 de ani, le-a mai pregatit pe Tg. Mures, Voluntari si pe Al Wahda U21.

"Directorul tehnic a discutat cu Adrian Mutu. Mutu a infirmat ca a fost contactat de CFR Cluj. Contractul lui Adrian Mutu a fost prelungit automat dupa obtinerea calificarii, este selectionerul nationalei de tineret. Fiecare antrenor are o clauza de reziliere. Nu te poti desparti de o nationala fara achitarea unei clauze. E valabil pentru ambele parti, toate contractele au astfel de conditii. E valabil pentru toata lumea, indiferent ce relatie au cu presedintele Federatiei, cu directorul tehnic sau cu membrii Comitetului Executiv", a spus Burleanu dupa sedinta CEx de astazi pe marginea subiectului Mutu.