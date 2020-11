Varianta surpriza pentru Petrescu dupa despartirea de CFR Cluj! Pe lista favoritilor sa preia o echipa cu care s-a batut in cupele europene

CFR Cluj a pierdut partida din Cupa Romaniei contra lui Poli Iasi cu 0-1.

Imediat dupa partida pierduta in Cupa Romaniei, Petrescu a reprosat din nou conducerii lipsa solutiilor din lot. Astfel, conform celor de la Fanatik, finantatorul CFR-ului l-ar fi demis pe Dan Petrescu si l-ar dori la echipa ca inlocuitor pe selectionerul Romaniei U21, Adi Mutu.

"Da, e adevarat, ne-am despartit de domnul Dan Petrescu. Este o decizie definitiva, n-o mai intoarce nici presedintele Romaniei. Ii multumim pentru tot lui Dan. Asta e viata... nu ai voie, la ce conditii avem, sa te elimine Poli Iasi din Cupa. Vom aduce rapid antrenor. Eu il vrea pe Mutu, am incredere in Adi, dar vom vedea! Mai multe vom sti maine, sper ca noaptea sa fie un sfetnic bun pentru viitorul lui CFR Cluj", a declarat Nelutu Varga pentru sursa citata.

Intre timp, in aceste saptamani, presa din Scotia a urmarit situatia in care se afla Dan Petrescu. Antrenorul lui Celtic, Neil Lennon, este pe punctul de a fi dat afara de la echipa dupa rezultatele slabe. Celtic este ca si eliminata din Europa League, aceasta parasind duminica si Cupa Ligii Scotiei, dupa ce a fost eliminata acasa de catre Ross County, scor 0-2. De asemenea, Celtic este la 11 puncte de rivala Rangers, care are insa doua meciuri in plus.

"Dan Petrescu are inca un angajament, la echipa pe care o stim foarte bine, CFR Cluj, pe care am intalnit-o de patru ori anul trecut. Am vazut foarte bine cum echipa lui a produs socuri in meciurile cu Lazio sau Rennes in Europa League, iar de asemenea foarte aproape sa elimine campioana Sevilla.

Este foarte clar ca s-au batut mai bine ca noi in competitie si au ajuns mai departe datorita antrenorului, care a reusit asta cu un buget mai mic ca al lui Celtic. A castigat de trei ori titlul in Romania, iar in acest moment inca este echipa lui este sus in clasament. Am citit presa italiana care a spus ca e posibil sa plece de la Cluj, ramane de vazut ce se va intampla cu el, dar pentru noi venirea lui ar fi un impuls.

Singura rezerva in privinta lui este faptul ca nu ramane foarte mult timp la echipele pe care le antreneaza, avand 14 cluburi diferite pe care el le-a pregatit de cand a inceput cariera de antrenor in 2003. Daca ar veni ar putea castiga titlul, ne cunoaste fotbalistii foarte bine, mai mult ca sigur l-as dori la echipa noastra", a declarat jurnalistul Hamish Carton intr-un podcast.

Favorit sa-i ia locul lui Neil Lennon pe banca tehnica a lui Celtic este Eddie Howe (43 de ani). Antrenorul a ramas liber de contract dupa ce s-a despartit de Bournemouth, echipa care a retrogradat in cea de-a doua liga din Anglia. Conform caselor de pariuri, Petrescu este abia pe 5 in topul antrenorilor cu sanse sa o preia pe campioana Scotiei. El are o cota de 10.00, fiind in spatele lui Martin O'Neill (fost la Nottingham Forrest), Henrik Larsson (face parte din staff-ul lui Koeman la Barca), Gordon Stachan (antrenor la Dundee United).