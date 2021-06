OPINIE | Gabriel Chirea, despre cei care cer demiterea lui Mirel Radoi: "Oameni rupti de realitate. Ramane pana la finalul preliminariilor"

S-a cerut demiterea lui Mirel Radoi, dupa ultimele rezultate ale nationalei. Insa, selectionerul si FRF sunt strans legati cel putin pana in luna noiembrie, cand se termina preliminariile CM 2022. Motivele sunt legate de finante si de lipsa unui inlocuitor viabil.

Cu Mirel Radoi selectioner, nationala Romaniei a terminat Nations League 2020-2021 pe pozitia a treia in Grupa B si si-a pastrat locul in al doilea esalon valoric european. De asemenea, "tricolorii" au pierdut meciul cu Islanda, din semifinala barajului de calificare la Euro 2020, si ocupa, in acest moment, locul al patrulea in Grupa J de calificare la CM 2020, cu trei puncte din trei meciuri. Romania a invins cu emotii Macedonia de Nord (3-2) si a pierdut cu Germania (0-1) si Armenia (2-3). In plus, in ultimele meciuri amicale am pierdut cu Georgia (1-2) si Anglia (0-1), rezultatele starnind un val de critici la adresa jucatorilor si staff-ului nationalei.

In ultimele luni, Radoi a inceput sa fie aspru criticat pentru selectie, asezarea in teren, pentru tactica de joc si pentru lipsa de inspiratie in timpul partidelor. Insa, in 2019, intr-un moment dificil, antrenorul de la tineret a fost singurul care si-a asumat riscul acceptarii postului de selectioner, in timp ce altii, mult mai titrati si mai apreciati, trimteau bezele si sfaturi prin intermediul jurnalistilor. S-au inaintat deja liste cu inlocuitori si s-a explicat cum ar schimba ei in bine rezultatele si jocul echipei nationale. Sa ii luam pe rand si sa vedem daca sunt solutii viabile pentru inlocuirea actualului antrenor.

In primul rand, Radoi primeste un salariu de 250.000 de euro pe an, plus bonusuri de performanta, ceea ce reprezinta cel mai mic salariu pe care l-a avut un selectioner al nationalei in ultimii 15 ani. Cum FRF nu trece prin cel mai bun moment din punct de vedere financiar, un asemenea nivel de salarizare ar exclude din start antrenori cu experienta, ale caror nume au fost vehiculate de fiecare data cand nationala a inregistrat un rezultat negativ.

Probabil ca tehnicieni precum Mircea Lucescu, Cosmin Olaroiu, Dan Petrescu, Laszlo Boloni, Razvan Lucescu sau Victor Piturca nici nu raspund la telefon daca oferta primita e sub 500.000 de euro. In plus, Lucescu senior a refuzat politicos si cu zambetul pe buze orice oferta din partea nationalei Romaniei primita in ultimii 15 ani, de cand rezultatele si jocul au inceput sa se scufunde, motivand varsta sa. Cea care nu l-a impiedicat sa accepte sa devina selectionerul Turciei, cu un salariu de 3.5 milioane de euro pe an. Fiul sau a fost antrenorul Romaniei, intre 2009 si 2011, si s-a lovit de aceleasi probleme pe care le are acum Radoi, parand sa fie mai degraba un antrenor croit pe munca la o echipa de club decat pe cea de selectioner.

Olaroiu cocheteaza in declaratii publice cu preluarea nationalei, dar e doar un teasing nerusinat, pentru ca a lucrat pe salarii colosale in Arabia si China, despre care stie ca nu pot fi suportate de FRF, cel putin in acest moment. In plus, nu a mai antrenat in Romania din 2009, ligile unde a lucrat nu pot fi considerate de prima mana in fotbalul mondial, iar relatia foarte apropiata cu Gigi Becali, patronul FCSB, al carui consilier neoficial si amic este, nu il recomanda ca un selectioner echidistant.

Boloni a lasat nationala la greu, in 2001, inaintea barajului cu Slovenia pentru calificarea la Mondialul din 2002, pentru a prelua pe Sporting Lisabona. Acesta e motivul pentru care a fost contestat de fani de fiecare data cand a fost propus pentru a reveni pe banca nationalei, fiind considerat printre vinovatii morali ai dezastrului care a rupt seria calificarilor "tricolorilor" la turneele finale, odata cu retragerea din scena a "Generatiei de Aur". In plus, ultimele doua mandate, la Gent si Panathinaikos, au fost mai degraba mediocre, departe de aura construita in jurul antrenorului nascut la Tg. Mures.

Dan Petrescu este un antrenor care pune rezultatul inaintea esteticii, fiind un garant al pragmatismului si eficacitatii, dar pare un tehnician mult prea temperamental pentru a ocupa o functie care cere foarte multa finete si diplomatie si acceptarea multor compromisuri pentru indeplinirea binelui comun. Triplu campion cu CFR Cluj, el a acceptat un contract banos la Kayserispor, codasa in Turcia, si se afla deja in negocieri cu mai multe cluburi arabe, pretentiile sale fiind de peste 1 milion de euro pe an. Petrescu pare sa fi facut alegerea intre activitatea din Europa si banii din campionate exotice, o directie in care pare sa incline si Laurentiu Reghecampf, care are si dezavantajul sotiei-impresar, temuta, dar neagrata de foarte multa lume in fotbalul romanesc.

Piturca pare sa fie declarat neoficial persona non grata de actuala conducere a FRF, cele doua parti rupand contractul inainte de Euro 2016, desi selectionerul a inceput campania de calificare si le-a adus "tricolorilor" primele sapte puncte, esentiale pentru prezenta la turneul final. Nabadaios si acid, acesta a avut contracte sporadice si neproductive cu Al Ittihad si CSU Craiova, in ultimii 7 ani, luand drumul afacerilor. In plus, nici Piturca nu mai e ambitiosul de acum 10 ani, iar fotbalul si fondul de jucatori s-au schimbat mult de la ultimul sau mandat, asa ca nu mai poate garanta nici el rezultate bune.

Anghel Iordanescu, un "salvatore della patria" in 2016, s-a retras din antrenorat, dupa prestatia ciudata de la acel Campionat European, si s-a orientat catre politica si afaceri. Gica Hagi, pe care rudele si prietenii il propun puternic ca posibil selectioner, se gaseste intr-un flagrant conflict de interese, fiind tatal unui jucator al nationalei si patronul unui club cu jucatori selectionabili la nationala, iar orice actiune perceputa ca favoritism poate duce la o explozie de acuzatii. O banderola pe brat sau un tricou cu numarul 10 oferite lui Ianis Hagi de tatal selectioner, ar face ca toata apa Marii Negre sa nu il mai spele pe "Regele Fotbalului Romanesc" de acuzele criticilor sai.

Cosmin Contra a dezamagit in pozitia de selectioner al Romaniei si in mandatul pe banca lui Dinamo, iar Mircea Rednic nu este un personaj agreat de o buna parte a fotbalului romanesc si selectia sa ar fi sigur contestata vehement, asa cum au fost transferurile la echipele de club realizate prin intermediul fiicei-impresar. Marius Sumudica are la activ o condamnare sportiva pentru implicarea in pariuri sportive si un comportament neortodox in timpul meciurilor, iar Mihai Teja face parte din familia extinsa a lui Gigi Becali, motiv pentru care si Radoi a fost criticat intens.

Alti antrenori cu activitate apreciata in Liga 1 sau la loturile nationale, precum Edward Iordanescu, Costel Galca, Adrian Mutu, Nicolae Dica, Daniel Isaila, Viorel Moldovan, Liviu Ciobotariu, Costel Enache, Eugen Neagoe, Bogdan Andone, Ilie Poenaru, Leontin Grozavu sau Emil Sandoi, nu par sa aiba inca anvergura unui post de asemenea importanta, desi numele primilor cinci au fost inaintate ca posibili inlocuitori pentru Mirel Radoi.

Singura solutie viabila, dar cel mai putin luata in seama, pentru ca ar diminua influenta directorului tehnic Mihai Stoichita si posibilul control al Federatiei asupra activitatii selectionerului, ar fi urmarea exemplului altor nationale europene, care au numit antrenori straini, dar fara ca numele acestora sa fie patate de scandaluri cu droguri si prostituate, cum a fost cazul semi-pensionatului Christoph Daum.

Ungaria (Marco Rossi), Armenia (Joaquin Caparros), Georgia (Willy Sagnol), Albania (Gianni Di Biasi, Christian Panucci, Edoardo Reja), Kosovo (Bernard Challandes), Austria (Franco Foda), Grecia (Michael Skibbe, John van't Schip), Azerbaidjan (Gianni De Biasi), Malta (Devis Mangia), Islanda (Erik Hamren, Lars Lagerback) sau Israel (Andi Herzog, Willibald Ruttensteiner) au angajat selectioneri straini, pentru a pastra actiunea de selectie departe de orice suspiciune de partizanat si pentru a ajuta la reformarea activitatii sectoarelor de juniori si tineret. Insa, salariile oferite ar trebui sa fie mult mai mari decat cei 250.000 de euro platiti acum lui Radoi, in caz contrar vom avea parte de un nou pensionar de lux si rezultate mediocre.

Deci, pana la finalul anului, orice s-ar intampla, Radoi si echipa nationala sunt lipiti ca timbrul si scrisoarea. Actualul selectioner va conduce nationala in confruntarile cu Islanda (x2), Liechtenstein (x2), Macedonia de Nord, Germania si Armenia, din preliminariile CM 2022, dar si reprezentativa U23 la Jocurile Olimpice de la Tokyo (Coreea de Sud, Noua Zeelanda, Honduras). Exista posibilitatea, in functie de circumstante, ca el sa fie pe banca inclusiv la amicalele de anul viitor si la meciurile din Nations League 2022-2023. Cum pozitia FRF pare clara in cazul lui Radoi, zvonurile despre inlocuirea sa ajuta doar la stricarea atmosferei din cadrul lotului si diminuarea autoritatii selectionerului in vestiar, motive pentru care rezultatele vor de suferit in continuare si calificarea la CM 2022 poate fi compromisa.