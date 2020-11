EXCLUSIV | "E greu sa te controlezi cand apar asemenea greseli!" Nervi la CFR Cluj dupa arbitrajul din meciul cu AS Roma

Marius Bilasco a vorbit la Pro X despre meciul cu AS Roma si despre sansele calificarii in primavara europeana.

Oficialul celor de la CFR Cluj a declarat ca greselile de arbitraj din meci i-au enervat pe toti, staff-ul temandu-se ca jucatorii vor rabufni, riscand sa incaseze cartonase rosii.

"Problema e ca in momentul in care joci cu Roma si exista clar o diferenta de valoare, fiind favorita, iti dai si autogol si primesti si un asemenea penalty impotriva ta, nu mai e vorba doar de fotbal, ci si de sansa, de conjunctura, de tot ce se intampla in jurul echipei. E clar ca nu poti sa fii decat frustrat.

Deciziile pe care le-a luat arbitrul au dat o stare de tensiune, de nervozitate, au fost multe decizii ciudate si de-aici a plecat acumularea de nervozitate care a existat printre jucatori. Exista riscul sa ai o iesire deplasata si sa pierzi inca unul sau mai multi jucatori din cauza nervilor.

Sunt convins ca altfel ar fi stat lucrurile daca eram valizi cu tot lotul, am fi avut mai multe solutii. e o diferenta intre ceea ce s-a intamplat anul trecut si ce se intampla acum, dar nu cred ca am fi pierdut cele doua puncte in meciul cu Young Boys.

Suntem la mana noastra, depinde de noi ce se va intampla. Nu va fi usor, dar e important ca nu depindem decat de noi. Traversam o perioada nefericita, am fost loviti de virus, de accidentari in cazul unor jucatori importanti, care au jucat mult. Exista si astfel de momente in viata unei echipe. Trebuie sa gestionam situatia cat se poate de bine si sa incercam sa fim la capacitate maxima pentru urmatoarele partide.

Cand avem asemenea greseli de arbitraj impotriva noastra, e greu sa ne controlam si sa nu avem iesiri. Nu am comentat niciodata arbitrajul altor echipe, ati vazut ca au fost greseli impotriva noastra, greseli extrem de grave. Trebuie sa luam fiecare meci in parte si vom incerca sa scoatem maxim, cu speranta sa avem toti jucatorii valizi.

Ne dorim sa avem cat mai multi jucatori apti pentru a putea aborda meciurile care au mai ramas cu toti jucatorii. Nu vor putea sa joace mereu aceeasi. Trebuie sa gestionam cat mai bine ceea ce se intampla la noi", a declarat Bilasco la Ora exacta in sport.

Reprezentantul campioanei Romaniei a comentat si declaratiile lui Dan Petrescu din ultimele saptamani, antrenorul spunand ca are nevoie de o pauza, ceea ce a dus la aparitia unor zvonuri referitoare la plecarea lui.

"Problema cu Dan Petrescu a fost rezolvata de atunci. El a fost foarte dezamagit si suparat pe situatia noastra. Daca ar fi avut toti jucatorii, nu s-ar mai fi pus asa problema. El a avut acea iesire pentru ca nu putea sa pregateasca echipa cum ar fi vrut, dar niciodata nu s-ar fi pus problema cu adevarat sa plece.

Am fost langa el in acea perioada, langa echipa, am stat cu el si nu s-a pus niciodata problema chiar sa plece. A fost un moment mai greu. Dupa pauza de cateva zile, lucrurile au revenit pe fagasul normal, si-a revenit si el mental si mergem inainte cu incredere pentru ca suntem la mana noastra si e normal sa privim cu optimism", a conchis Marius Bilasco.