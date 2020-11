BREAKING NEWS! Dan Petrescu PLEACA de la CFR Cluj! Tehnicianul si clubul au ajuns la un acord

CFR Cluj a fost eliminata din Cupa Romaniei dupa infrangerea cu Poli Iasi, scor 0-1.

14:24 Clubul a anuntat despartirea de Dan Petrescu printr-un comunicat oficial postat pe pagina de Facebook.

"Multumim, Dan Petrescu!

In cursul zilei de astazi, clubul CFR 1907 Cluj si Dan Petrescu au ajuns la un acord privind rezilierea amiabila a contractului.

Dorim sa ii multumim pentru toate perfomantele realizate impreuna in acesti trei ani.

Multumim, Dan Petrescu si multa bafta mai departe in cariera!", se arata in anuntul clubului.

14:05 Din sursele www.sport.ro, Dan Petrescu si oficialii clubului au ajuns la un acord pentru rezilierea contractului. Antrenorul a fost de acord sa semneze rezilierea amiabila, astfel ca nu va primi cele doua milioane care erau stipulate in clauza, insa singura sa pretentie a fost sa isi primeasca salariile la zi.

12:30: Potrivit surselor www.sport.ro, Dan Petrescu a ajuns la stadionul CFR-ului alaturi de secunzii sai pentru sedinta care va stabili viitorul sau.

Clujenii au 5 infrangeri in cele sase meciuri disputate, iar antrenorul CFR-ului a declarat dupa partida ca este nemultumit de lotul pe care il are la dispozitie. Dan Petrescu si-a expus din nou nemultumirile fata de conducere, iar finantatorul Clujului a anuntat faptul ca antrenorul nu va mai pregati echipa, iar in decursul zilei de luni va avea loc o sedinta.

Principalul favorit pentru a prelua echipa este selectionerul Romaniei U21, Adrian Mutu, asta dupa cum a transmis Nelutu Varga intr-o interventie la Fanatik.

Stefan Gadola, actionarul minoritar al CFR-ului, a transmis oficial ca Dan Petrescu nu va mai fi antrenorul echipei.

"Nelutu Varga este actionarul principal. A investit foarte multi bani in echipa si este normal sa fie nemultumit de rezultatele de acum. Am avut cinci meciuri pierdute si e normal sa fie nemultumit.

Eu i-am tinut partea lui Dan Petrescu, il respect, a adus bani foarte multi, dar au fost cheltuiti in club. Eu nu am dus niciun ban acasa. Am zis sa-si faca cheltuielile ei acolo... Totusi, a cheltuit bani in plus fata de ce s-a adus!

Un antrenor este responsabil pentru rezultate. Nu stim ce se intampla cu echipa. Avem jucatori foarte buni. Nu s-a mai intamplat ca un antrenor sa stea la CFR dupa cinci meciuri pierdute. Da vina mereu pe conducere. El intotdeauna are metoda asta de a fi negativist. Este nemultumit si asta dauneaza pentru jucatori. Eu cred ca ei trebuie sa fie motivati si optimisti. O sa negociem, o sa discutam si o sa vedem", a declarat Stefan Gadola pentru ProSport.