EXCLUSIV | Lovitura incredibila pentru FCSB! Doua echipe din MLS veneau sa il vada pe Florin Tanase la meciurile cu CFR Cluj si Craiova

Atacantul FCSB-ului a suferit o ruptura musculara si nu va mai juca pana la finalul anului. Gigi Becali e disperat sa il vanda, pentru ca intra in ultimele sase luni de contract si poate semna cu alta echipa, incepand cu ianuarie 2021.

Montreal Impact, echipa antrenata de Thierry Henry si la care evolueaza Bojan Krkici si Victor Wanyama, dar si New York City FC, fosta echipa a lui Alexandru Mitrita, afiliata City Football Group, fondul care detine si Manchester City, voiau sa trimita scouteri care sa il vada pe viu pe Florin Tanase, la partidele din Liga 1 cu CFR Cluj (12 decembrie) si CSU Craiova (16 decembrie). Fotbalistul roman este pe lista scurta de transferuri a celor doua cluburi din MLS, dupa evolutia excelenta din acest inceput de sezon, cand a strans 11 meciuri si 10 goluri in toate competitiile si a revenit in anturajul echipei nationale, jucand 87 de minute in partida cu Irlanda de Nord din Liga Natiunilor. "Nu pot sa vad dau nume de echipe, unde l-am propus pe Tanase. Pot sa va spun insa, in ordine, campionatele: SUA, Canada, China si Turcia”, declarase de curand Ioan Becali, impresarul jucatorului.

Insa Tanase are un ghinion teribil. Dupa perioada in care a fost indisponibbil din cauza Covid-19, el a suferit acum o accidentare serioasa in meciul cu Gaz Metan Medias, fiind schimbat in minutul 67, dupa ce a resimtit dureri musculare puternice, in urma unei intrari dure a lui Mihai Butean. Cel mai probabil, capitanul FCSB a suferit o ruptura musculara si va fi indisponibil cel putin o luna de zile, fiind putin probabil sa mai evolueze in cele cinci meciuri ramase de jucat de "ros-albastri" in 2020. Tanase se alatura pe lista indisponibilor altor doi jucatori pentru care Gigi Becali vrea sa incaseze sume serioase, dupa ce Dennis Man si Florinel Coman au fost infectati cu noul coronavirus, apoi au suferit si ei accidentari. Man a fost schimbat in minutul 28 al meciului de la Medias, dupa o intindere musculara, in timp ce Coman nu este refacut complet dupa accidentare la glezna din intalnirea cu Backa Topola, din turul doi preliminar al Europa League, el pierzand sase meciuri ale echipei nationale si numeroase partide la echipa de club.

FLORIN TANASE A REFUZAT PRELUNGIREA CONTRACTULUI SI POATE PLECA GRATIS VARA VIITOARE!

Florin Tanase (25 ani) poate evolua pe posturile de atacant, extrema stanga, extrema dreapta si mijlocas central ofensiv, fiind cotat la 2.2 milioane de euro. Gigi Becali vrea 5 milioane de euro pentru jucatorul pe care l-a cumparat cu 1.5 milioane de euro, in 2016, de la Viitorul Constanta. In ultimul an, patronul FCSB i-a propus prelungirea contractului, cu o marire salariala de la 17.500 de euro la 25.000 de euro pe luna, dar fotbalistul a refuzat oferta.

Conform surselor Sport.ro, vanzarea lui Tanase, in aceasta iarna, ar fi adus in conturile FCSB in jur de 3 milioane de dolari, iar fotbalistul nascut la Gaesti ar fi primit un salariu de cel putin 600.000 de dolari pe sezon. Daca va pleca liber de contract in vara viitoare, el ar putea incasa o remuneratie de peste 1 milion de dolari pe an, plus o prima de instalare de cel putin 500.000 de dolari. Incepand cu ianuarie 2021, Tanase poate semna cu orice echipa doreste, pentru ca intra in ultimele sase luni de contract, care este scadent la 31 iunie 2021. FCSB a mai pierdut liberi de contract jucatori importanti, precum Ciprian Tatarusanu (Fiorentina), Andrei Prepelita (Ludogoret) sau Bogdan Planici (Maccabi Haifa).

De-a lungul carierei, Tanase a evoluat la Viitorul Constanta (2013, 2014-2016), FC Voluntari (2013) si FCSB (2016-2020), strangand 264 de meciuri si 72 de goluri in toate competitiile. El a castigat un singur trofeu, Cupa Romaniei, in sezonul trecut, dar are 5 selectii pentru nationala de seniori a Romaniei si este capitanul FCSB. In ultimele doua sezoane, el a fost monitorizat de echipe din Italia, Rusia, Turcia si Arabia Saudita, dar pretul sau pre-pandemie era de 8-10 milioane de euro, fapt ce a facut ca ofertele concrete sa nu fie inaintate FCSB.